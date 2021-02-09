صحفي ومحلل سياسي صومالي: الصومال على شفا حرب أهلية بسبب الدعم الخارجي لفرماجو

وانتهت مدة ولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، يوم الإثنين، دون التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الآلية التي سيتم من خلالها المضي قدمًا نحو انتخابات لاختيار خلفٍ له، وقال قادة المعارضة في بيان لهم إنه "اعتبارًا من 8 فبراير/ شباط 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو رئيسًا"، مضيفًا أن المجلس لن يقبل بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط.

وفي هذا السياق أوضح الصحفي والمحلل السياسي الصومالي خالد إيجيج في تصريح لوكالتنا، أن اتحاد المرشحين المعارضين أكدوا عدم اعترافهم برئاسة فرماجو بعد انتهاء ولايته، وأشار إلى أن ليلة الـ 7 من شباط شهدت إطلاقًا مكثفًا للنيران، إيذانًا برفض أهالي مقديشو لرئاسة الصومال.

وأشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين المعارضة والرئيس الصومالي لإصرار فرماجو على عرقلة إقامة الانتخابات ونكوصه عن كل الاتفاقات السابقة التي أجراها مع رؤساء الولايات الفدرالية.

وكشف "إيجيج" أن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته يتلقى الدعم العسكري من قوات اميصوم "بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال" والقاعدة العسكرية التركية في مقديشو، كما يتلقى الدعم المادي من قطر عن طريق رئيس المخابرات فهد ياسين.

وأكد الصحفي والمحلل السياسي الصومالي أن الصومال حبلى بالمفاجآت خلال الفترة المقبلة، وقد تتمخض عن حرب أهلية شبيهة بما حدث عام ١٩٩١.

(ح)

ANHA