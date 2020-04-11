صحفي صومالي: تركيا تستخدم قاعدتها في مقديشو لزعزعة استقرار القرن الأفريقي

وتوجد في مقديشو أكبر قاعدة لتركيا خارج أراضيها، ورغم أن الهدف المعلن من القاعدة هو المساعدة في تدريب القوات الصومالية، فإن وسائل إعلام تركية أقرت بأن موقع القاعدة يعطي أنقرة أهمية استراتيجية في القرن الأفريقي، مشيرة إلى أن القاعدة يمكن أن تكون مدخلا لتسويق السلاح التركي.

وأعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي قبل فترة عن تمكنه من إحباط أخطر محاولة تهريب لأسلحة تركية خططت لها شبكات تهريب دولية.

وبحسب البيان تمت مصادرة أكثر من 18 ألف قطعة مسدس تركي الصنع كانت مخبأة داخل 229 صندوق للأجهزة الإلكترونية لتغطية عليها حتى لا يتم اكتشافها، وتقدر قيمتها بنحو نصف مليار بر إثيوبي.

" دكتاتور تركيا لا يستطيع التوقف عن إراقة دماء المسلمين"

وتعقيباً على ذلك قال الكاتب والصحفي الصومالي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد أيجيح في تصريح خاص لـوكالة هاوار أن :"هناك إمكانية لتهريب هذه الأسلحة من القاعدة التركية في مقديشو لزعزعة منطقة القرن الأفريقي، لافتاً إلى أن تركيا تقوم بتدريب مليشيات تابعة لحكومة الرئيس الصومالي فرماجو في قاعدتها بمقديشو على حد قوله".

ولفت الكاتب الصحفي الصومالي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، إلى "أن الحكومة الصومالية تقوم باستخدام هذه القوات في زعزعة استقرار المنطقة الآمنة مثل جلمدوج و جوبالاند، وهناك تقارير تتحدث عن نية فرماجو استخدام هذه القوات في محاربة صوماليلاند مستقبلاً".

وأوضح أن "العديد من المعارضين الصوماليين طالبوا الحكومة التركية بالتوقف عن تدريب وتسليح هذه المليشيات التي تزعزع المناطق الآمنة بالصومال، ولكنه يبدوا أن دكتاتور تركيا لا يستطيع التوقف عن إراقة دماء المسلمين".

(ي ح)

ANHA