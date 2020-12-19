صحفي صومالي: فرماجو يرهن مستقبل بلادنا لصالح تركيا

وأشار "إيجيج" في تصريح خاص لوكالتنا إلى أن الرئيس الصومالي الحالي يسعى إلى استنساخ وتطبيق فكرة أبي أحمد في الصومال، حيث يريد شن حرب على الأقاليم الفيدرالية الصومالية، وذلك في سعيه لتقويض فكرة الفيدرالية في البلاد والقضاء علي الدستور الذي ينص على أن نظام الحكم في الصومال هو النظام الفيدرالي.

وأشار إلى أنه لهذا السبب حذّر أعضاء رابطة المعارضين فرماجو من السير على خطا عمّه الدكتاتور الصومالي السابق محمد سياد بري.

وفي وقت سابق، حذّرت المعارضة الصومالية تركيا من إرسال مرتزقة وأسلحة إلى صومال، وذلك على خلفية ورود تقارير عن تحضيرات كبيرة للمرتزقة في مدينة عفرين المحتلة للتوجه إلى الصومال.

وقالت المعارضة الصومالية إنها بعثت برسالة إلى تركيا لحثها على عدم إرسال شحنة أسلحة مزمعة إلى وحدة خاصة بالشرطة، معبرة عن خشيتها من أن يستخدمها الرئيس محمد عبد الله محمد "لخطف" الانتخابات المقبلة، على حد قولها.

وعلم مرشحون من المعارضة للانتخابات أن أنقرة تعتزم تسليم ألف بندقية طراز جي3 و150 ألف رصاصة لوحدة "هرمعد" الخاصة بالشرطة الصومالية بين 16 و18 ديسمبر/ كانون الأول.

وعبّر زعيم حزب الوحدة الصومالي عبد الرحمن عبد الشكور، عن قلقه من إغراق هذه الكمية من السلاح البلاد قبيل الانتخابات.

ونقلت وسيلة إعلام محلية أن أردوغان بعدما استخدم المرتزقة في سوريا وليبيا وقره باغ، أعطى الآن الأوامر للأجهزة الأمنية لنقل المرتزقة إلى الصومال.

وأوضحت تقارير نشرتها صحف تركية معارضة، نقلًا عن مصادر سورية خاصة رفضت الكشف عنها، تأكيدها أن عملية نقل المرتزقة ستتم عبر التنسيق مع قادة مجموعات صومالية (مصنفة إرهابية) الموالية لإدارة أردوغان في مقديشو.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين من أتباع أردوغان عقدوا اجتماعًا في قرية ميدان أكبس بمدينة عفرين المحتلة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف التحضير لإرسال عدد من المرتزقة إلى الصومال.

وبحسب المصادر، فقد تناول الاجتماع تهيئة معسكرات لتدريب المرتزقة قبل إرسالهم إلى الصومال.

ونوهت المعلومات إلى أن أوامر أخرى قد صدرت بشأن المكان الذي حدد فيه إنشاء معسكرات تدريب المرتزقة، وهو قرية علي بيسكا وقرية بليكا التابعتان لناحية راجو بمدينة عفرين.

(ح)

ANHA