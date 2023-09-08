صحفي من السويداء: التجاوب مع دعوات التظاهر تتزايد

تتواصل المظاهرات في محافظة السويداء السورية؛ حيث يطالب المتظاهرون الذين خرجوا في البداية تنديداً بسياسة حكومة دمشق الاقتصادية، بـ "إسقاط النظام".

التجاوب مع التظاهرات يزداد

الصحفي ومدير مركز "إعلام الانتفاضة في السويداء"، مرهف الشاعر، تحدث لوكالتنا حول هذه التظاهرات قائلاً: "مطالب الناس واضحة؛ وتتمثل أولاً برحيل السلطة وتطبيق القرار الدولي 2254 والتأكيد على دولة المواطنة والديمقراطية، خاصة في ظل التهميش وعدم المشاركة السياسية والاغتراب داخل الوطن، ومن عدم القدرة على اتخاذ أي قرار يتعلق بمصير الشعوب وحقهم".

الشاعر أشار إلى أن "التجاوب مع التظاهرات بأفضل المستويات. لا زالت حالة الثورة والانتفاضة الشعبية تزداد أكثر بعد أن أثبتت حضارتها وسلميتها ونجاحها بالمستوى التنظيمي؛ ففي كل يوم نشهد وقفات لقرى جديدة ولقوى سياسية وحتى منظمات مدنية وحراك اجتماعي عائلي يؤكد على بيان سماحة الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز والذي أشار صراحة لأحقية مطالب الشعب وضرورة التغيير. هناك فئات مختلفة شباب وشباب نساء وأطفال يعبر عن رغبته بالانضمام والمشاركة المستمرة حتى تحقيق مطالبهم".

"الانتفاضة هدفها تحقيق التغيير وإيجاد مناخ وطني ديمقراطي"

وعن مسار التطورات المتوقع، أوضح الشاعر أنه "حالياً نصب عين الانتفاضة هو تحقيق التغيير وإيجاد مناخ وطني ديمقراطي يكفل حرية الشعوب ويخلصها من الأوليغارشية الحاكمة التي تسلطت على رقاب العباد وفرطت بمقدرات البلاد الوطنية وبيعها للأجنبي".

وقال: "أبناء السويداء يعولون على أخوتهم السوريين بكل المحافظات والمناطق للوقوف بصف الكرامة السورية والانتفاض لأجل مستقبل أبنائهم وبناء سوريا المستقبل؛ القائمة على العدل والحرية والعدالة الاجتماعية، ونحن نلاحظ الوقفات لكل المهجرين السوريين في دول العالم كونها أعادت أمل الثورة ونراها بوابة الأمل بالخلاص لكل السوريين ما يدلل على اتساع رقعة المظاهرات والمشاركة بكل أنحاء سوريا ".

"الانتفاضة أنتجت لجان تنظيمية"

وعن ضرورة تنظيم الحراك بشكل أفضل، قال الصحفي من السويداء: "عملياً تتمتع السويداء بمنظومة قيمية وأخلاقية، وفيها نخبة عمل وطني بالاستناد إلى عاداتها التي تحكمها تقاليد المجتمع الناضج وقد تشهد حالة أفضل من تنظيم حراكها. حتى الآن أنتجت الانتفاضة الشعبية لجان تنظيمية مهمتها حماية التظاهرات والمؤسسات الخدمية كما سجلت المحافظة تراجعاً بأحداث الخطف والعصابات المدعومة أمنياً منذ بدء الحراك وتسلم اللجان الأهلية الحماية لمصالح أهالي السويداء".

وأشار إلى أنه "من الممكن الاتجاه لتشكيل لجان موسّعة بالتشاور ما بين القوى السياسية والمدنية والأهلية والمرجعية العليا لمشيخة العقل، بإيجاد صيغة مشتركة ورؤيا الحل الذي يخدم كافة السوريين عموماً وأهالي السويداء خصوصاً، في ظل التهديدات والأخطار المحتملة والحرب النفسية التي تمارسها السلطة من خطر داعش أو إيجاد فتنة وزرع شقاق ".

عوامل عديدة

واختتم الصحفي الشاعر حديثه بالقول: "الأوضاع الاقتصادية أحد أسباب المشكلة؛ لكن هناك عوامل أخرى كالتهميش السياسي وتهجير الشباب والقبضة الأمنية وتدمير مستقبل الشباب والاعتقالات وممارسات العنف التي اتبعتها السلطة بحق السوريين وعموماً التفرد بالقرار ومركزية السلطة مسبب لا يمكن إنكاره. الحلول المطروحة حالياً هو التغيير السلمي للسلطة وتحقيق تطلعات السوريين بدولة مدنية ديمقراطية تكفل حقوق الشعوب وإنتاج دستور وطني يلبي طموحات الجميع فشكل الحكم قد لا يكون غاية بحد ذاته وإنما حق الإنسان وعيشه الكريم دون التعدي على إرادته".

(ي ح)