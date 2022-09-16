صحفي في الشأن التركي يشارك في برنامج عبر وكالتنا للحديث عن التقارب ما بين أنقرة ودمشق

منذ شهر آب الفائت وإلى اليوم، يستمر المسؤولون الأتراك وعلى رأسهم أردوغان بالترويج والإدلاء بتصاريح حول إمكانية المصالحة مع حكومة دمشق، في وقت تتحفظ فيه دمشق عن الحديث عن ذلك.

بينما يبقى مصير مرتزقة الاحتلال التركي مجهولاً في حال حدوث ذلك، وهل ما يتم الحديث عنه هو تقلب حقيقي أم مناورة سياسية يمارسها أردوغان.

للحديث عن ذلك بشكل أوسع، وإمكانية حصول التقارب، والسياسة التركية في سويا، ينضم قصارجيان لبرنامج خاص عبر وكالتنا، ويبث اليوم الساعة 19:00 بتوقيت قامشلو.

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(سـ)

ANHA