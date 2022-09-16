صحفي في الشأن التركي يشارك في برنامج عبر وكالتنا للحديث عن التقارب ما بين أنقرة ودمشق

يشارك الصحفي والكاتب المتخصص بالشأن التركي سركيس قصارجيان في برنامج خاص عبر وكالتنا، للحديث عن التقارب ما بين أنقرة ودمشق، وصورة المشهد الحالي الذي يتم فيه الحديث عن ذلك.
خبر 2022-09-16T14:15:00 مركز الأخبار

منذ شهر آب الفائت وإلى اليوم، يستمر المسؤولون الأتراك وعلى رأسهم أردوغان بالترويج والإدلاء بتصاريح حول إمكانية المصالحة مع حكومة دمشق، في وقت تتحفظ فيه دمشق عن الحديث عن ذلك.

بينما يبقى مصير مرتزقة الاحتلال التركي مجهولاً في حال حدوث ذلك، وهل ما يتم الحديث عنه هو تقلب حقيقي أم مناورة سياسية يمارسها أردوغان.

للحديث عن ذلك بشكل أوسع، وإمكانية حصول التقارب، والسياسة التركية في سويا، ينضم قصارجيان لبرنامج خاص عبر وكالتنا، ويبث اليوم الساعة 19:00 بتوقيت قامشلو.

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(سـ)

ANHA


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