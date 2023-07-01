صحف عربية: واشنطن تسعى لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل والأخيرة تهدئ مع إيران

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم إلى التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، بالإضافة إلى التوتر الإسرائيلي – الإيراني، إلى جانب الأزمة الليبية.

حرص أميركي على التطبيع بين السعودية وإسرائيل لعرقلة التقارب بين الرياض وبكين

البداية من التطبيع العربي - الإسرائيلي وفي هذا السياق، قالت صحيفة العرب: "كشف سياسي إسرائيلي وأحد مهندسي اتفاقيات أبراهام للسلام عن بعد مهم في السعي الأميركي لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل أساسه عرقلة التقارب المتزايد بين السعودية والصين على حساب العلاقة مع الولايات المتحدة.

واعتبر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مئير بن شبات أن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية مصلحة أميركية وغربية واضحة، فمن خلاله ستستطيع الولايات المتحدة إبعاد السعودية عن المحور الصيني – الإيراني – الروسي المتعزز وستحظى بنقاط تحتاج إليها في إطار الصراع الذي يدور حالياً حول مسألة ترسيم النظام العالمي الجديد".

إسرائيل تعلن أنها لن تهاجم المواقع النووية الإيرانية قريباً

وفي الشأن الإيراني، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، يوم الجمعة، إن بلاده ليست قريبة من شن هجوم على مواقع نووية إيرانية، في وقت تسعى فيه محادثات بين طهران وواشنطن إلى تهدئة التوترات.

وقال هنغبي إنه لم يتضح بعد ما ستتمخض عنه المحادثات التي بدأتها الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الرئيسي، مع إيران في الأسابيع القليلة الماضية في محاولة لتحديد خطوات قد تحد من برنامج طهران النووي وتهدئة التوتر.

وقال هنغبي للقناة 13 التلفزيونية إن أي اتفاق لن يكون ملزماً لإسرائيل التي ترى أن إيران المسلحة نووياً تمثل تهديداً وجودياً لها.

ورداً على سؤال حول مدى اقتراب إسرائيل من اتخاذ قرار بتوجيه ضربة استباقية ضد إيران، قال هنغبي "نحن لا نقترب (من هذا) لأن الإيرانيين توقفوا، لفترة من الوقت الآن، وهم لا يقومون بتخصيب اليورانيوم إلى المستوى الذي نرى أنه الخط الأحمر".

أمريكا تدعو السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة البيان: "دعت الولايات المتحدة الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط.

وعبّر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير "ريتشارد نورلاند" في تغريدة على حساب السفارة على تويتر ليل أمس الجمعة، اعتبرت الإدارة الأمريكية أن تداعيات أي إغلاق قد تكون "مدمرة للاقتصاد الليبي، ومضرة لكل الليبيين".

ودعت الإدارة الأمريكية كل القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية، دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ‎ليبيا، أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الليبية للنفط.

(ي ح)