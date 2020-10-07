صحف عربية: واشنطن ترفض التطبيع مع دمشق حاليًّا وحلم تركيا الأوروبي بات سرابًا

تطرقت الصحف العربية اليوم، إلى التحركات الأمريكية بشأن سوريا، بالإضافة إلى الوضع العراقي، وإلى الخلافات الأوروبية – التركية.

الشرق الأوسط: واشنطن تربط التطبيع مع الأسد بـ«تغيير السلوك»

تناولت الصحف العربية الصادرة، صباح اليوم، في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها التحركات الأمريكية، وفي هذا السياق قالت صحيفة الشرق الأوسط: "ربطت واشنطن أي خطوات لـ«التطبيع» مع دمشق بقيام «نظام بشار الأسد بتغيير سلوكه»، وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «كان مسؤولًا عن فظائع لا حصر لها، إضافة إلى استخدامه بشكل متكرر للأسلحة الكيماوية، ودعوته للقوات الإيرانية والروسية، الأمر الذي ساهم في تهديد جيرانه، وهو ما يمثل خطرًا قاتمًا على المنطقة بأكملها».

وأضاف: «أي محاولة لإعادة العلاقات أو تطويرها من دون معالجة فظائع النظام ضد الشعب السوري، تقوض الجهود المبذولة لتعزيز المساءلة والتحرك نحو حل دائم وسلمي وسياسي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254»".

جاء كلام المتحدث الأميركي بعد تقديم سفير عمان أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري وليد المعلم، الذي حضر أمس، افتتاح سفارة جمهورية أبخازيا في دمشق.

البيان: لجنة عليا لملاحقة مهاجمي السفارات في العراق

عراقيًّا، قالت صحيفة البيان: "وجّه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، بتشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا، للتحقيق في عمليات القصف والاستهدافات، التي تؤثر على سمعة والتزام بغداد تجاه المجتمع الدولي، ووفق بيان لمجلس الوزراء، فإن اللجنة تتولى التحقيق في الخروقات، التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية، وتحديد المقصر.

وأشار إلى أن اللجنة تنجز أعمالها خلال 30 يومًا من تاريخ هذا الأمر، وتعرض النتائج أمام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.

بدوره، صرّح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن قرار انسحاب الولايات المتحدة المبدئي من العراق إذا ما طبق سيشكّل كارثة كبيرة على العراق، وأضاف إنه ينبغي على الحكومة العراقية حماية السفارة الأمريكية، وعلينا حمايتها والمنطقة الخضراء وباقي السفارات والأبنية الحكومية، مشيرًا إلى أن الأمريكيين إذا سحبوا السفارة الأمريكية من العراق، فإنهم سينسحبون إلى خارج البلاد، وليس إلى أي موقع آخر في البلاد.

العرب: متى ينتهي سراب انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

وبخصوص التوتر التركي – الأوروبي، قالت صحيفة العرب: "يستند الأوروبيون في رفضهم “الصارم” منح تركيا عضوية كاملة في الاتحاد إلى العديد من التبريرات تتراوح بين التعسف على الديمقراطية والعدوانية ضد دول أعضاء في الأمم المتحدة، وأخرى لها علاقة بالدين، ما يجعلها بعيدة عن دخول هذا التكتل".

وزادت الأنشطة التركية المثيرة للجدل مثل التنقيب عن الغاز شرق المتوسط وشراء نظام الدفاع الروسي أس- 400 رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والعملية العسكرية في سوريا التي تستهدف الكرد، من مسافة التباعد بين تركيا والاتحاد، وأوصلت العلاقات بشأن تحديات العلاقات الأوروبية التركية، إلى مستوى قياسي من التدهور.

وفي خطوة لا تبدو مفاجئة، قالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في تقريرها السنوي بشأن تركيا كشفت عنه الثلاثاء إن الحكومة التركية تقوض اقتصادها وتقلص الديمقراطية وتدمر المحاكم المستقلة مما يجعل محاولة أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أبعد من أي وقت مضى.

وأنحت المفوضية الأوروبية باللوم في تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي على “الإفراط” في مركزية السلطة الرئاسية، وقالت إن الحكومة تعرض تركيا أيضًا “لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين”.

وليس ذلك كل شيء، فالمسؤولون الأوروبيون يتهمون تركيا بعدم معالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية حتى إن مفاوضات الانضمام وصلت إلى طريق مسدود.

(ي ح)