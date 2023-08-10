صحف عربية: تزايد التوتر بين قوات أميركا وإيران وتنافس الإمارات والسعودية يتحوّل إلى صراع

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى بوادر التصعيد في دير الزور، بالإضافة إلى الأوضاع في السودان، إلى جانب تصاعد التنافس بين الإمارات والسعودية.

بوادر تصعيد فعلي في دير الزور

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق، كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن قوات حزب الله اللبنانية عقدت اجتماعاً جديداً على مستوى القيادات خلال الساعات الفائتة في منطقة الطفيل الواقعة على الحدود السورية - اللبنانية في ريف دمشق، وذلك بعد عودة قيادي بارز من الحزب من جولة تفقدية سريعة لدير الزور وعقده اجتماعات مع قيادات حزب الله هناك.

ووفقاً للصحيفة، فإن الاجتماع الأخير تمحور حول آلية التصدي لأي هجوم أميركي محتمل على القوات الموالية لإيران في دير الزور ووضع خطة لاستهداف قواعد التحالف الدولي في حال اتخذ الأخير قرار التصعيد ضد القوات التابعة لإيران.

الأطراف السودانية تتجه إلى خيار الحسم العسكري

وفي الشأن السوداني، رأت صحيفة العرب أن التحشيد العسكري المتصاعد في السودان يؤكد أن الحسم العسكري خيار الطرفين المتحاربين وأن بإمكان كل طرف حسم المعركة لصالحه، بعيداً عن أروقة المفاوضات والدبلوماسية.

وفي هذا السياق، يتحدث الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان عن توسيع نطاق عملياته في جميع مناطق العاصمة الخرطوم ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، فيما أعلنت الأخيرة تعزيز صفوفها بانضمام قوات درع السودان، وهذا ما رأت فيه الصحيفة على أنه مؤشر على أن الوضع في السودان لن يهدأ؛ إذ أن هذا الانضمام قد يقلب موازين القوى.

التنافس السعودي – الإماراتي يشتد

صحيفة الأخبار اللبنانية تطرقت إلى العلاقات السعودية – الإماراتية وأشارت إلى أن الصراع السعودي - الإماراتي المكتوم يشتد بعد تحوّله، بدفع من قيادتَي البلدين، إلى صراع بين هويّتَين، «سعودية» و«إماراتية»، في إطار تنافس على الأدوار يهدف إلى تحصين الذات، ويكتسب هذا التحوّل أهمية إضافية في زمن التراجع الأميركي النسبي عن حماية الخليج، والذي يقوم على التخفّف من العبء، وفي الوقت عينه عدم السماح لهذه الدول بالتفلّت كلياً من السطوة الأميركية، والذهاب إلى خيارات أخرى إقليمياً دولياً.

(ي ح)