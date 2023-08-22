صحف عربية: توسع دائرة الاحتجاجات السورية وتحركات تركية في العراق

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم إلى الاحتجاجات الشعبية في الجنوب السوري، بالإضافة إلى ممارسات ضباط الاحتلال التركي في المناطق السورية المحتلة، إلى جانب تحركات تركيا في العراق.

توسع رقعة الاحتجاجات في السويداء ودرعا

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى توسع رقعة الاحتجاجات في محافظة السويداء جنوب سوريا في اليوم الثاني للإضراب العام احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، حيث انضمت مزيد من القرى والبلدات في المحافظة إلى دائرة الاحتجاج الشعبي، مع استمرار إغلاق الطرق والمحلات التجارية وتعطيل الدوائر الحكومية.

ورأت الصحيفة أن المظاهرات سجلت مشاركة واضحة لرجال الدين الدروز الذين انضموا للمحتجين المتجمعين في ساحة السير بمدينة السويداء، وفي وقت تم تسجيل أكثر من 35 نقطة احتجاج في محافظة السويداء، شهدت محافظة درعا أيضاً خروج مظاهرات ليلية في قرى ومناطق متفرقة لليوم الرابع على التوالي.

ضباط الاحتلال التركي متورطون بسرقة الآثار السورية وبناء نفوذ اقتصادي في المناطق المحتلة

صحيفة الوطن السورية تطرقت إلى ما قامت به وزارة دفاع الاحتلال التركي وبشكل مفاجئ من عمليات استبدال لمعظم ضباطها العاملين في منطقة ما تسمى «خفض التصعيد» بإدلب والأرياف المجاورة لها، وخصوصاً من الرتب الرفيعة، في عملية هي الأولى من نوعها، وأرجعت ذلك اعتماداً على مصادر محلية إلى تورط ضباط من ذوي الرتب العالية بتهريب آثار سورية إلى جهات مجهولة، وأشخاص مقابل مبالغ مالية كبيرة إلى الداخل التركي، بالإضافة إلى أن الضباط الأتراك أصبحوا متنفذين اقتصادياً عبر الدخول في صفقات تجارية وتلقي رشاوى وهدايا من قادة المجموعات المسلحة وأشارت المصادر إلى ضبط لقى أثرية مع ضباط أتراك حصلوا عليها عبر عمليات التنقيب العشوائية التي يجريها وسطاء لهم داخل المواقع الأثرية السورية في الشمال السوري.

زيارة بطابع استخباراتي لفيدان إلى العراق

وبخصوص التحركات التركية في العراق، نقلت صحيفة العرب عن مصادر رسمية عراقية إعلانها أن بغداد وهولير تستعدان لاستقبال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لبحث عدد من الملفات المشتركة، وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة فيدان تمهد لزيارة كانت وشيكة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد الشهر الماضي، إلا أن الصحيفة رأت أن تعثر المساومات التي يرغب فيها أردوغان حالت دون القيام بهذه الزيارة، وهو يريد الآن أن يرى ماذا يمكن لوزير خارجيته أن يحصل عليه قبل الإقدام عليها.

واعتبرت الصحيفة أن زيارة فيدان المنتظرة إلى هولير تنطوي على بُعد مخابراتي؛ وكأنه لا يزال مشدودا إلى وظيفته السابقة كرئيس لجهاز المخابرات التركي، بينما يحاول أن يُضفي هذا البُعد على السياسة الخارجية التركية الجديدة.

(ي ح)