تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، رفض تونس التدخلات الخارجية في شؤونها بعد اعتقال الغنوشي والوضع في السودان واليمن.

مذكرة إيداع للغنوشي تربك النهضة: هذه المرة لا يمكن طلب وساطات خارجية

وقالت صحيفة العرب" تقف حركة النهضة في حيرة من أمرها وكيف تتصرف أمام إيداع رئيس الحركة راشد الغنوشي السجن، وفي ظل صعوبة الوساطات الخارجية لأي جهة كانت بسبب مواقف الرئيس سعيّد الرافض لأي تدخلات.

ولجأت الحركة في بيانها إلى التنديد بقرار السلطات القضائية واعتبرت "سجنه ظلما"، ودخلت جبهة الخلاص الوطني على خط التنديد بالإشارة إلى تقدم عمر الغنوشي ومرضه مبررة موقفها بأنه "أهم شخصية سياسية".

وتعوّل الحركة والجبهة على أن يؤثر التدخل الخارجي العربي والدولي على قرار السلطات التونسية، لكنهما تحاولان عدم استخدام مفردات توحي بالدعوة إلى التدخل، خشية الاتهام بأنهما تعملان بالتنسيق مع قوى خارجية، وهي مسألة بالغة الحساسية في تونس.

وبحسب وسائل الإعلام، أوقف مع الغنوشي خمسة من كبار المسؤولين في حركة النهضة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قرار توقيف الغنوشي غير مناسب وإنه سيحاول إبلاغ السلطات التونسية بذلك.

واعتبرت الولايات المتحدة الأربعاء أن توقيف الغنوشي "تصعيد مقلق" في تونس بعد سجن حوالي عشرين معارضاً وشخصيات أخرى من بينهم رجال أعمال.

ورفضت تونس الأربعاء تلك التعليقات المُنتقدة لتوقيف الغنوشي معتبرةً إيّاها "تدخلاً" في شأنها الداخلي.

وأكّدت وزارة الخارجيّة في بيان أنّ هذه التعليقات "تشكّل تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس".

جهود لـ«هدنة عيد» في السودان... ودعوات للحوار

وقالت صحيفة الشرق الأوسط "استمر إطلاق النار ودوي الانفجارات في الخرطوم عشية عيد الفطر، بينما كثف المجتمع الإقليمي والدولي جهوده لانتزاع "هدنة عيد" ووقف لإطلاق النار من الجيش وقوات الدعم السريع في نزاعهما المسلح داخل العاصمة ومدن أخرى في أنحاء السودان.

وتلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، وناقشا سبل إنهاء العنف في السودان. كما دعا سفراء دول "مجموعة الرباعية"، التي تضم السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا، طرفي الصراع إلى العودة للحوار، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار ثلاثة أيام على الأقل بمناسبة عيد الفطر.

وأعلنت الإدارة الأميركية أنها تستعد لإرسال قوات أميركية إلى جيبوتي تحسباً لمهمة إجلاء محتملة لموظفي السفارة الأميركية في الخرطوم. وجاءت هذه المواقف الدولية تزامناً مع تواصل القتال لليوم السادس على التوالي وارتفاع أعداد القتلى والجرحى".

اليمن.. مقتل وإصابة المئات في صنعاء إثر تدافع للحصول على المساعدات

وقالت صحيفة البيان الإماراتية "فُجع اليمنيون بحادثة مقتل 85 شخصاً على الأقل أثناء تدافع الآلاف للحصول على مساعدات يوزعها تجار في العاصمة صنعاء، في أحد أكبر حوادث التدافع في العالم في السنوات العشر الأخيرة.

وذكر مدير مكتب الصحة في صنعاء أن الحصيلة غير النهائية لحادثة التدافع وصلت إلى 85 شخصاً بعدما حاول الضحايا الحصول على مبلغ خمسة آلاف ريال كان تجار يوزعونها في إحدى المدارس العامة في الحي القديم من المدينة. وقال إن 50 من بين عشرات المصابين في حالة صحية حرجة وبحاجة إلى تدخل جراحي.

فيما ذكرت مصادر محلية لـ«البيان» أن الآلاف من الفقراء والذين تكتظ بهم العاصمة اليمنية تجمعوا في مدرسة معين الواقعة بالقرب من منطقة باب اليمن في الجزء القديم من صنعاء، وأنه وبسبب الزحام الشديد للحصول على الصدقات التي يوزعها تجار، تدافع المئات نحو مولد الكهرباء ما أدى إلى حدوث تماس كهربائي قتل بسببه بعض المتدافعين، إلا أن الحادثة سببت حالة من الذعر في أوساط ذلك الحشد، ولهذا تدافعوا هرباً فسقط العشرات قتل منهم على الفور عشرة أشخاص".

(م ش)