صحف عربية: تطورات مترابطة من سوريا إلى لبنان وإيران وقره باغ وتقارب طهران – القاهرة يزداد

تطرّقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم إلى التحولات الكبرى في العالم، بالإضافة إلى التقارب المصري – الإيراني، إلى جانب الوضع في غزة.

تحولات كبرى في الشرق الأوسط والعالم

صحيفة الجمهورية اللبنانية تطرقت إلى التغيرات الدولية، وأشارت إلى أن ثمة تطورات حصلت لا بد من التمعن بها. فزوال كيان كان قائماً في قره باغ وتنفيذ «ترانسفير» بحق الأرمن من دون حصول ردود فعل دولية كبرى، إنما يعني وجود تفاهمات في الخفاء وصفقات خبيثة، كذلك إزاحة كرد ايران عن الحدود الإيرانية إنما يصب في إطار الصفقات المخفية، وفي سوريا، وبالتزامن أيضاً «انتفاضة» لدروز السويداء مع رفع مطلب الحكم الذاتي وصراع حاد لإعادة ترتيب ميزان القوى خصوصاً في دير الزور؛ حيث الحقول النفطية والتي كانت عناصر فاغنر قد انسحبت من حولها بعد مقتل زعيمها، وتعمل موسكو سريعاً على تجهيز قوة بديلة لمنع إيران من ملء الفراغ الحاصل، وفي الإطار نفسه جاءت الرحلة الغامضة من حيث نتائجها للرئيس السوري إلى الصين، وبالتزامن أيضاً مَرّرت روسيا والصين أيضا صيغة مجلس الأمن حول التجديد لقوات الطوارئ الدولية، والتي اقترحتها واشنطن رغم الاعتراض الشديد لـ "حزب الله" عليها.

تقارب متزايد بين مصر وإيران

وبخصوص العلاقات المصرية – الإيرانية قالت صحيفة الشرق الأوسط أن وزير إيراني يعتزم زيارة مصر الأسبوع المقبل، في خطوة تضاف إلى لقاءات باتت متكررة خلال الأسابيع الماضية بين مسؤولين إيرانيين ومصريين، الأمر الذي عدّه مراقبون "مؤشراً على تسارع وتيرة التقارب بين البلدين"، بما يعزز إمكانية "تطوير العلاقات الدبلوماسية"، التي تشهد جموداً لأكثر من أربعة عقود.

حماس تخاطر بخنق غزة مجدداً في سياق لعبة ليّ الذراع مع إسرائيل

فلسطينياً، أشارت صحيفة العرب إلى أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة تخشى من عودة الإغلاقات الإسرائيلية للمعابر، في ظل إصرار حركة حماس على المضي قدماً في التصعيد، باستئناف التظاهرات على الحدود الشرقية. ويعمل الآلاف من الغزيين في المستوطنات القريبة من القطاع، وكانوا تنفسوا الصعداء مؤخراً بعودة فتح معبر إيريز الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية لأيام لدواعٍ أمنية.

(ي ح)