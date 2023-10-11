صحف عربية: تصعيد غزة يعقّد الأزمة السورية ومصر تحذر من منعطف هو الأخطر

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى تداعيات الحرب بين حماس وإسرائيل على الأزمة السورية، بالإضافة إلى الحديث عن مساعي توطين فلسطينيين في سيناء المصرية، إلى جانب التوتر في لبنان.

الأزمة السورية تتعقد

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الحرب بين حماس وإسرائيل والتي حملت اسم "طوفان الأقصى" زاد من تعقيد الوضع السوري، فبينما نُكست الأعلام حداداً على ضحايا هجوم الكلية الحربية في حمص الخميس الماضي، واحتل السواد لوحات الإعلان على الطرق، على وقع عملية عسكرية انتقامية شرسة في شمال غربي سوريا، جرى توزيع الحلويات في ساحة الأمويين مساء السبت احتفالاً بعملية «طوفان الأقصى» في غزة، ورفعت لافتات منها: «حزننا على شهدائنا واجب، وفرحنا بانتصاركم واجب».

مصر تغلق الباب في وجه سيناريو إسرائيلي لتوطين الفلسطينيين بسيناء

بدورها، أشارت صحيفة العرب إلى أن مصر فهمت من تلميحات وتصريحات قيادات إسرائيلية، تحث سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف مكثف من قوات الاحتلال على النزوح إلى مصر، أنها رسالة مباشرة إليها والضغط عليها لاستيعاب أكثر من مليوني مواطن يعيشون داخل غزة في منطقة سيناء المجاورة وخلق أزمة بديلة، وحرف القضية الفلسطينية عن مساراتها التاريخية، وكشفت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفاً هو الأخطر في تاريخها.

مخاوف من اندلاع الحرب في لبنان

صحيفة الأخبار اللبنانية بدورها، أشارت إلى أنه وفي ضوء الرسائل السياسية والدبلوماسية المتبادلة بين لبنان الرسمي وإسرائيل وحزب الله عبر وسطاء، والرسائل العسكرية المباشرة، لا يمكن التقليل من خطورة مخاوف تفلّت الوضع نحو الحرب.

(ي ح)