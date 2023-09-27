صحف عربية: تركيا تسعى لتحويل أحداث دير الزور إلى أرضية للتفاهم مع دمشق

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى العلاقة بين الاحتلال التركي وحكومة دمشق، بالإضافة إلى الاشتباكات بين مرتزقة الاحتلال في الشمال السوري، إلى جانب الملف النووي الإيراني.

تركيا تبحث عن أرضية للتوافق مع دمشق

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق رأت صحيفة العرب أن الاهتمام الإعلامي والسياسي التركي بالتطورات الأخيرة في دير الزور يعكس رغبة تركيا في إيجاد أرضية مشتركة بينها وبين دمشق لإزالة آخر الخلافات بين البلدين. وتعد مواجهة قوات سوريا الديمقراطية من المرات النادرة التي تلتقي فيها أنقرة ودمشق على أرضية مشتركة في السنوات الأخيرة.

ورأت الصحيفة أن التصريحات التركية الداعمة بوضوح للهجمات التي تشن على قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور تهدف إلى إظهار الوقوف إلى جانب الأسد في ملف دير الزور على أمل أن يقود ذلك إلى تسهيل التفاوض بشأن القضايا الأخرى، بما فيها لقاء أردوغان – الأسد وعودة اللاجئين وانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وأشارت الصحيفة أنه وفي مقابل التهدئة مع الأسد والاتفاق على مواجهة مشتركة للكرد لا يستبعد أن يضحي الرئيس التركي بالفصائل السورية الموالية لبلاده.

صراع على النفوذ بين مرتزقة تركيا

صحيفة العربي الجديد بدورها، تطرقت إلى الاشتباكات الدائرة بين مرتزقة الاحتلال التركي في الشمال السوري، وأشارت إلى تجدد الصراع على النفوذ بين مرتزقة ما يسمى "الجيش الوطني"، ومجموعات مرتبطة بـ "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) والتي تحاول التمدد للاستحواذ على معبر الحمران من أجل الحصول على مكاسب مالية وعسكرية وتعزيز حضورها في ريف حلب الشمالي.

مساعي لإطلاق المباحثات النووية مجدداً

وبخصوص الملف النووي الإيراني، أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى مساعي لإعادة إطلاق المباحثات بين إيران والقوى الغربية، واعتمدت الصحيفة في تقييمها على تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قال إن اليابان قدّمت مبادرة لاستئناف المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، بعد عام من وصولها إلى طريق مسدودة، على الرغم من تبادل الرسائل الإيرانية - الأميركية عبر وسطاء للعودة إلى المسار الدبلوماسي.

(ي ح)