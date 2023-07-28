صحف عربية: تركيا تضع الإخوان على الرّف فقط وخريطة الطريق الليبية لن تجدي نفعاً

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى تداعيات التقارب المصري – التركي على الإخوان، بالإضافة إلى الأزمة اللبنانية، إلى جانب الوضع الأميركي.

تركيا تضع الإخوان على الرّف فقط

البداية من العلاقات المصرية – التركية، وفي هذا السياق، رأت صحيفة العرب أن البعض قد يعتقد أن مواصلة تركيا طرد عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان وترحيلها من أراضيها مُرضٍ لمصر، بزعم أن هذه أهم ورقة عكّرت صفو العلاقات بين البلدين السنوات الماضية، لأن خروجهم لن ينهي إزعاجهم الفترة المقبلة، حيث تخلصت أنقرة من أحد كوابح تطوير علاقاتها مع القاهرة، بينما تظل الثانية قلقة من تحركاتهم، بمعنى أن وضع الإخوان على الرّف مؤقتاً لن ينهي ظاهرتهم وقد تعمل تركيا على استخدامهم في مرحلة أخرى.

خريطة الطريق الليبية لن تجدي نفعاً

وفي الشأن الليبي، رأت صحيفة الأخبار اللبنانية أنه يبدو جلياً أن «خريطة الطريق» التي اعتمدها البرلمان الليبي لحلحلة العقبات أمام إجراء الانتخابات لن تجدي نفعاً، ما ينبئ باستمرار الجمود في الوضع السياسي. على أن المفارقة هي أن التحفظ على المبادرة جاء هذه المرة من قبل البعثة الأممية في ليبيا، والتي اعتبرتها محاولة ستبوء بالفشل، على غرار التجارب السابقة. وفيما لم يرفض الموقف الأممي المسار السياسي العام للخريطة، إلا أنه تحفّظ على إطلاقه بشكل أحادي الجانب من قبل البرلمان، وعدم تضمّنه مشاورات مع «المجلس الرئاسي» الذي يتابع المناقشات والمسارات السياسية في مسعى لتقريب وجهات النظر.

ترامب يستغل الاتهامات الموجهة لنجل بايدن

أميركياً، أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن قضية هانتر بايدن ستجعل ترامب قادراً على اكتساب أرضية أكبر في السباق الانتخابي، بالترويج أن التعامل مع هانتر بايدن هو أبرز دليل على ازدواجية المعايير في الدولة الأميركية العميقة، ودليل على فساد النخبة الحاكمة، خاصة مع قاعدة من الناخبين الجمهوريين الذي يعتقدون أن التهم الجنائية الموجّهة لترامب لها دوافع سياسية، وأنه يتلقى معاملة مختلفة عن هانتر بايدن.

(ي ح)