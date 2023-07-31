صحف عربية: تحضيرات لإنشاء منطقة حرة إيرانية وسط سوريا ومصالحات تركيا تتعثر

تطرّقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم إلى زيارة وفد من حكومة دمشق إلى إيران، بالإضافة إلى تعثر مصالحات تركيا مع دول المنطقة، إلى جانب الأوضاع في ليبيا والعراق.

وفد من دمشق في طهران

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق، تطرّقت صحيفة الشرق الأوسط إلى زيارة وفد من حكومة دمشق إلى طهران، ورأت الصحيفة أن هذه الزيارة تأتي وسط أنباء عن عزم إيران إنشاء منطقة حرة إيرانية وسط سوريا، لتلبية الاستثمارات الإيرانية في سوريا وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولم يكشف عن موقع المنطقة الحرة الإيرانية ـ السورية، في حين توقعت مصادر سورية متابعة لملف العلاقات الإيرانية - السورية أن تكون في المنطقة الوسطى، وقريبة من المشاريع الاستثمارية الزراعية الإيرانية في الساحل السوري ومحطات الكهرباء وسط البلاد، وأيضاً قريبة من الحدود مع لبنان.

مصالحات تركيا مع دول المنطقة تتعثر

صحيفة الأخبار اللبنانية، تناولت مسألة تعثر المصالحات بين تركيا ودول المنطقة، وخاصة بعد الحديث عن تأجيل زيارة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تركيا.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن تركيا شهدت ثلاثة أحداث سلبية في مساعيها إلى وصل الخيوط مع الآخرين الأول، هو تأجيل زيارة بنيامين نتنياهو، والثاني هو تجديد بشار الأسد، مطالبته تركيا بالانسحاب من بلاده، قبل أيّ استئناف للقاءات المصالحة بين الجانبَين، وهو ما يعني مزيداً من التعثُّر في مسار المصالحة بين أنقرة ودمشق. وتلفت الصحيفة، ثالثاً، إلى أنه بعد هذين الحدثَين، جاء قرار السيسي تأجيل زيارته لتركيا.

علاقات مستمرة بين تركيا والدبيبة في ليبيا

وفيما يخص الوضع الليبي، رأت صحيفة العرب أن التنسيق بين حكومة الدبيبة الليبية مع سفير تركيا في ليبيا، يبدد إشاعات التوتر بين الطرفين، وتؤكد الصحيفة أن أنقرة تسعى عبر توطيد علاقتها مع حكومة الدبيبة، إلى تعزيز حضورها في شمال أفريقيا، وصون مصالحها الاقتصادية، وتوسيع نفوذها في المتوسط.

انتخابات المجالس العراقية تطلق الصراع بين القوى العراقية

صحيفة عكاظ السعودية، تطرّقت إلى الانتخابات العراقية، إذ قالت بأن القوى السياسية العراقية بدأت صراعها للسيطرة على مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية التي ستجرى في 18 ديسمبر القادم، فيما زادت أعداد الأحزاب والتحالفات المتنافسة عن الـ 300 اسم، وستخوض القوى السُنية الانتخابات المحلية مبدئياً بـ 8 قوائم رئيسية، مقسّمة في الغالب بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخصومه، ويحاول معارضو الحلبوسي، أن يقلّموا أظافره قبل الانتخابات، ونجحوا حتى الآن في الإطاحة بـ5 مسؤولين محسوبين على رئيس البرلمان.

(ي ح)