صحف عربية: سوريا إحدى بوابات الصين وصفقة طهران – واشنطن خطوة في طريق وعر

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى زيارة بشار الأسد إلى الصين، بالإضافة إلى الصفقة الأميركية – الإيرانية، إلى جانب زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة الأميركية.

بشار الأسد إلى الصين

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق أشارت صحيفة العرب إلى أن زيارة بشار الأسد إلى الصين تشكّل فرصة لإحداث نقلة جديدة في العلاقات الثنائية، خصوصاً أن بكين تبدو مهتمة على نحو بعيد بتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط في سياق التنافس القائم بينها وبين الولايات المتحدة.

ورأت الصحيفة اعتماداً على رأي مراقبين، أن الصين التي تواجه محاولات أميركية لمحاصرتها، ستحاول الرد على تلك الخطوات من خلال تعزيز حضورها السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، وبالتأكيد فإن سوريا هي إحدى البوابات.

الصفقة الأميركية - الإيرانية

وبخصوص الصفقة الأميركية – الإيرانية، رأت صحيفة القدس العربي أن الوضعية الراهنة للصلات الرسمية الأمريكية ـ الإيرانية تشير إلى أن اتفاق تبادل السجناء الأخير هو خطوة ملموسة على طريق أي مسارات محتملة حول مستقبل العلاقات بين واشنطن وطهران، وأن يكون التنفيذ الناجح لعملية تسفير السجناء من الطرفين تمهيداً إضافياً لأشكال التفاوض غير المباشر بين البلدين حول إعادة إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني لعام 2015، والذي كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد عطّله بعد وقت قصير من توليه الرئاسة وكان أحد أبرز الأسباب في تدهور العلاقات الأمريكية ـ الإيرانية، وأشارت الصحيفة إلى أن تبادل السجناء خطوة أولى ملموسة ومهمة، يمكن أن تفتتح مسارات على طريق طويل شديد الوعورة.

السوداني إلى الولايات المتحدة الأميركية

وفي الشأن العراقي، أشارت صحيفة الأخبار إلى أن انتشار القوات الأميركية في العراق وطبيعة ما تقوم به على الحدود مع سوريا في الداخل العراقي، وتذبذب سعر صرف الدولار بسبب العقوبات الأميركية على بعض المصارف العراقية، ملفّان ينتظران زيارة لرئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني إلى الولايات المتحدة، كان يُفترض أن تحصل منذ وقت طويل، وهي ستتمّ قريباً. لكن اللقاءات مع الأميركيين وغيرهم ستحصل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، وبالتالي فلا تعني بالضرورة أنه سيجري التوصّل إلى حلول لهذين الملفَّين وغيرهما.

(ي ح)