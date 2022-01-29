صحف عربية: شبهات الفساد تقلّل حظوظ زيباري في رئاسة العراق وجنبلاط يوثق تعاونه مع القوات اللبنانية

وتطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم، إلى شبهات الفساد التي تلاحق مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، وإلى وضع الانتخابات اللبنانية بعد انسحاب الحريري إلى جانب الشأن اليمني.

شبهات الفساد تقلّل حظوظ زيباري في رئاسة العراق

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "يجد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية في العراق هوشيار زيباري نفسه في وضع صعب بسبب الضجة التي أثيرت حوله في 2016، وقادت البرلمان إلى سحب الثقة منه حين كان وزيراً للمالية في ظل شبهات فساد وتبديد المال الحكومي للحساب الخاص.

وعلى الرغم من أن زيباري قد قال حينئذ إن سحب الثقة منه جاء نتيجة استهداف سياسي من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إلا أن شبهات الفساد ظلت تطارده، وهي تقف حالياً وراء حملة كبيرة تطالب بعدم ترشيحه، ما يجعل منافسه برهم صالح الأقرب إلى الفوز بثقة البرلمان والاستمرار في رئاسة الجمهورية لولاية ثانية.

وتنقسم الساحة الكردية إلى قسمين بسبب قضية زيباري وتمسّك حزبه بترشيحه على الرغم من تضاؤل حظوظه ووجود جبهة عراقية واسعة معارضة لعودته إلى الواجهة السياسية. وسعى كل فريق إلى ترويج فكرته إمّا مبرّئاً زيباري أو محذّراً من ترشيحه.

ووجه عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان يارويس، الخميس، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يحذر فيها من دعم ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية بسبب شبهات الفساد.

ويقود الصدر مفاوضات متعددة من أجل دعم التوافقات التي أنتجت في مرحلة أولى انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، وستقود لاحقاً إلى التوافق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وأكد يارويس في بيان أن "الصدر وجميع المخلصين الذين يهدفون إلى إصلاح جذري في العراق يواجهون هذا السؤال: كيف لهم جعل شخص مرشح الرئاسة الجمهورية وقد تم سحب الثقة منه (سابقاً) والآن يحصل على الثقة لرئاسة الجمهورية ومن نفس البرلمان"، داعياً إلى "جعل ضمائرهم معياراً وحاكماً في هذه الانتخابات، وكذلك أن يجعلوا مصالح الشعب العراقي نصب أعينهم”.

ويقول مراقبون عراقيون إن الصدر سيجد نفسه في وضع حرج خلال محاولته ترضية الطرفين الكرديين مع تمسك كل منهما بتقديم مرشحه الخاص.

لكنهم يستبعدون أن يغامر الصدر بدعم زيباري حتى لو كان في حاجة إلى دعم كتلة الديمقراطي الكردستاني في تمرير التركيبة الحكومية والمصادقة على رئيس الوزراء، مشيرين إلى أن دعم متهم بالفساد سيهزّ صورة الصدر في عقليّة جمهوره والطبقة السياسية التي تراهن على أن العراق أمامه فرصة نادرة للتخلص من منظومة الفساد التي جاءت بها العملية السياسية ما بعد 2003".

جنبلاط يواجه انسحاب الحريري بتوثيق التعاون مع «القوات»

في الشأن اللبناني، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "يسعى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط إلى «تحييد» التداعيات السلبية لانسحاب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري و«تيار المستقبل» من ساحة الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو (أيار) المقبل.

ومع خسارة دعم حليفه التاريخي في المنطقة «تيار المستقبل»، يسعى «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى المحافظة على وجوده وقوته الوازنة في الدائرة الرابعة في محافظة جبل لبنان، حيث بات على أعتاب اتفاق نهائي مع «القوات اللبنانية، كما مع أطراف محلية أخرى، بعد أن حدد جنبلاط بوضوح خصمه في هذه الانتخابات وهو «التيار الوطني الحر» الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال جنبلاط في حديث تلفزيوني بُثّ ليل أول من أمس: «سنقوم بالحد الأدنى من التحالفات الموضوعية منها مع شخصيات مستقلة، والقوات اللبنانية، لكن اليوم علينا الاعتراف بالواقع، فربما قد نُقدم على خسارة وربما قد نستطيع المحافظة على حجمنا».

وأشار جنبلاط إلى أن «التحالف مع القوات اللبنانية أصبح محسوماً، النائب وائل أبو فاعور التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وسيكون هناك جلسات مصارحة، وسيقوم النائبان وائل أبو فاعور وأكرم شهيب بزيارة جعجع من أجل وضع اللمسات النهائية»، مضيفاً «لا نريد خلافات على أسماء تخسرنا ولا تربحنا، ومن المفترض أن نعلن عن أسماء المرشحين من اليوم حتى أسبوعين لوضع الماكينة الانتخابية».

ورأى جنبلاط أن العهد القوي «حرق البلد، لكن القوة في المؤسسات، لذلك فليترك بكرامته الرئيس ميشال عون هو وصهره (النائب جبران باسيل)».

«العمالقة»: استكمال عملية «إعصار الجنوب»

في الشأن اليمني، قالت صحيفة الاتحاد الاماراتية: "أعلنت قوات ألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس، انتهاء عمليتها العسكرية ضد مسلحي «الحوثيين»، شرق البلاد، وإعادة تموضع قواتها في محافظة شبوة.

وقالت ألوية العمالقة، في بيان: إنها «استكملت عملية إعصار الجنوب، التي تكللت بتحرير مديريات بيحان في محافظة شبوة، ومديرية حريب في مأرب، من قبضة الميليشيات الحوثية».

وأشارت إلى أن قواتها أعادت تموضعها في محافظة شبوة، ونقلت ألويتها إلى «عرينها بجاهزية عالية، بعد تحرير مديريات بيحان وحريب، وتأمينها لمحافظة شبوة بشكل كامل».

وكانت وحدات من ألوية العمالقة، انتقلت إلى محافظة شبوة، لتعزيز قوات الجيش الوطني الموجودة هناك، بهدف تحرير المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في سبتمبر الماضي.

ومطلع الشهر الجاري، شهدت المحافظة معارك عنيفة بين الجانبين، تمكّن خلالها الجيش من تحرير كافة مديريات شبوة، وانسحبت الميليشيات «الحوثية» باتجاه محافظتي مأرب والبيضاء".

(د ع)