صحف عربية: سعي تركي للوصول إلى غاز القوقاز وصواريخ بغداد تنتقل إلى هولير

تطرقت الصحف العربية اليوم، إلى العقوبات الأمريكية على حكومة دمشق، بالإضافة إلى التصعيد في قره باغ، وإلى الوضع العراقي.

الشرق الأوسط: أميركا تعاقب النظام السوري في ذكرى تدخل روسيا

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها العقوبات الأمريكية على حكومة دمشق، وفي هذا السياق قالت صحيفة الشرق الأوسط: "فرضت واشنطن أمس عقوبات على شخصيات أمنية وعسكرية واقتصادية تابعة للنظام السوري، في الذكرى الخامسة للتدخل الروسي في سوريا".

وأضافت "وبين الذين شملتهم العقوبات، محافظ البنك المركزي حازم قرفول ومدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا، ورنا ونسرين شقيقتا يسار إبراهيم الذي يعتبر «الواجهة الاقتصادية» لأسماء زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، وخضر طاهر بن علي المرتبط بـ«الفرقة الرابعة» برئاسة اللواء ماهر شقيق الأسد.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان «أولئك الذين يواصلون الوقوف إلى جانب نظام بشار الأسد الوحشي يزيدون من فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان»، فيما أفاد وزير الخارجية مايك بومبيو بأن فرض عقوبات على شخصيات سورية «لن يتوقف حتى يتخذ نظام الأسد وعناصره خطوات لا رجوع عنها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري»".

عكاظ: حرب «كاراباخ».. نهب نفط وغاز القوقاز

وبخصوص التصعيد في قره باغ، قالت صحيفة عكاظ: "تمتد في منطقة ناغورني كاراباخ أنابيب نفط ذات أهمية استراتيجية بسبب موقعها الجيوسياسي، حيث تنقل هذه الأنابيب نفط بحر قزوين من أذربيجان إلى دول الغرب مرورا بجورجيا وتركيا.

ويهدف النظام التركي في خضم الحرب القائمة بين أرمينيا وأذربيجان بإرسال مرتزقة لإذكاء النار المشتعلة ضد باكو للحفاظ على كعكته من النفط والغاز، وهو الذي دعاها للتدخل في الصراع الأحدث في سلسلة التدخلات التركية.

كانت الأزمة الأرمينية الأذرية بشأن إقليم حدودي متنازع عليه بعد سنوات من أدوار تخريبية لأنقرة مستمرة في سورية وليبيا بهدف الاستيلاء على ثرواتهما، حيث اكتشف في بحر قزوين 20 حقل نفط وغاز، و250 قطاعًا رسوبيًا نفطيًّا، لكن الخبراء يقدرون نسبة النفط بالأحجام التجارية فيها بـ12 -15%، وتراوح كمية موارد الحقول النفطية المؤكدة بين 24 و26 مليار طن، وبحسب المختصين، تفوق تقديرات الخبراء الغربيين لاحتياطي الخامات الهيدروكربونية المكتشف الأرقام الواقعية مرات عديدة، خصوصًا بالنسبة إلى تقدير حجم احتياطي النفط والغاز في القطاع الأذربيجاني من البحر، فمثلًا تفوق تقديرات الخبراء الأمريكيين لموارد باكو الهيدروكربونية بـ4 مرات تقديرات زملائهم الروس.

النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة قريبة من أنابيب النفط، وتعتبر منطقة القوقاز محطة عالمية رئيسية لنقل النفط والغاز، وهي تشمل روسيا وتركيا وإيران وأذربيجان وأرمينيا ودول آسيا الوسطى، وأصبح قرب الاشتباكات الحالية من نفط باكو- تركيا وأنظمة أنابيب الغاز مصدر قلق للمختصين والمراقبين لأسواق الطاقة.

ويساند أردوغان أذربيجان، الغنية بالنفط، التي تطالب بأحقيتها في إقليم ناغورني، ذي الأغلبية الأرمنية، في حين تقول أرمينيا إن الإقليم يقع في نطاق سيادتها.

ويوجد إقليم ناغورني في محور العلاقات المتوترة بين يريفان وباكو، وقد ألحقت السلطات السوفيتية هذه المنطقة التي تسكنها أغلبية أرمنية بأذربيجان عام 1921، لكنه أعلن استقلاله عام 1991 بدعم من يريفان، وأذربيجان واحدة من الجمهوريات السوفيتية سابقًا، جغرافيًّا تقع في الأجزاء الشرقية من منطقة ما وراء القوقاز.

وتدعم تركيا أذربيجان بسبب عدائها التاريخي مع الأرمن، الذين لم ينسوا حتى الآن إبادة 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، وترجع إبادة الأرمن إلى عام 1915 إبان انهيار الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. وتتنافس روسيا وتركيا على النفوذ الجيوسياسي في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وجعلت تركيا التي لها طموحات جيواستراتيجية في القوقاز وآسيا الوسطى، من أذربيجان الثرية بالمحروقات والتي يتحدث شعبها لغة متفرعة من التركية، حليفها الأساسي في المنطقة، وهي صداقة يعززها العداء المشترك لأرمينيا.

إنها عربدة النظام التركي التي تتجه نحو قزوين.. إنها حرب أردوغان في ناغورني.. سلب ونهب نفط وغاز القوقاز.

العرب: تأمين المنشآت النفطية الليبية يهيمن على محادثات الغردقة

ليبيًا، قالت صحيفة العرب: "الترتيبات الأمنية المتعلقة بالمنشآت النفطية على محادثات الغردقة بين العسكريين الليبيين، قد انطلقت يوم الإثنين واستمرت حتى مساء الثلاثاء".

ودرست مجموعة 5+5 المنبثقة عن مؤتمر برلين الكثير من الترتيبات الأمنية، وتمت إحالة مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة وتقييم الموقف بدقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.

وقالت مصادر لـ”العرب” إن هذه المسألة تحتل أولوية كبيرة لدى المسؤولين في الإدارة الأميركية، وهو ما جعل واشنطن ترمي بثقلها مؤخرًا خلف المحادثات التي ترعاها رئيسة بعثة الدعم في ليبيا بالإنابة الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز التي يبدو أنها تعول بشكل كبير على مصر في حل هذه المعضلة".

الشرق الأوسط: صواريخ بغداد {الجوالة} تنتقل إلى أربيل

عراقيًّا، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "في تطور جديد وصفه مراقبون بأنه الأخطر من نوعه منذ شهور، أُعلن أمس عن سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية تابعة للتحالف الدولي قرب مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان".

وأضافت الصحيفة "أعربت مصادر كردية عن تخوفها من أن يؤدي الحادث إلى انعكاسات سلبية مع الجماعات المسلحة الموالية لإيران التي تواصل منذ أشهر استهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد وأرتال التحالف ومطار بغداد".

وتقول المصادر إن منظومة باتريوت اعترضت صواريخ كانت تستهدف قاعدة للتحالف قرب مطار هولير.

(ي ح)