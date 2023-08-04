صحف عربية: رسائل دولية ساخنة متبادلة في شرق سوريا والخليج

تطرّقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم إلى التحركات المكثفة للقوات الأجنبية في شرق سوريا، بالإضافة إلى المناورات الإيرانية في الخليج، إلى جانب الأزمة السياسية في إسرائيل.

تحركات مكثفة للقوات الأجنبية في شرق سوريا

تابعت الصحف ووسائل الإعلام كثافة تحركات القوات الأجنبية في شرق سوريا، إذ نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأول مناورات ليلية أجرتها قوات روسية وسورية مشتركة في محافظة حماة غرب سوريا، بينما رصد تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي، الخميس، في الأجواء على مقربة من قاعدة التنف التي توجد فيها قوات للتحالف الدولي بقيادة أميركية، ويُعدّ هذا التحليق اختراقاً لأجواء المنطقة الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي، والثاني من نوعه خلال العام.

أما في دير الزور، فقد استقدمت القوات الموالية لإيران طائرات مسيّرة وقامت بتجريبها. في المقابل حلقت طائرات حربية تابعة لـ«التحالف الدولي» على علوّ منخفض في سماء بلدات البصيرة وذيبان والشحيل بريف دير الزور الشرقي.

رسائل ساخنة في الخليج

بدورها، صحيفة الأخبار اللبنانية، تطرّقت إلى المناورات البحرية التي أجرتها إيران، ورأت الصحيفة أن هذه المناورة تأتي كردّ فعل من جانب إيران على البيان الختامي للاجتماع المشترك الأخير لروسيا والدول الأعضاء في «مجلس التعاون الخليجي» الداعم للإمارات على حساب إيران، كما أن هذه المناورات تأتي كردّ أيضاً على التحركات العسكرية الأميركية المكثفة مؤخراً في منطقة الخليج.

أزمة دستورية متوقعة في إسرائيل

إسرائيلياً، أشارت صحيفة العرب إلى بدء المحكمة العليا في إسرائيل الخميس، النظر في أول طعن من سلسلة طعون على تعديلات النظام القضائي التي يدفع بتطبيقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية اليمينية، الأمر الذي تسبب في أزمة داخلية غير مسبوقة، فيما يحذر مراقبون من حدوث أزمة دستورية في البلاد، بغضّ النظر عن أي قرار ستتخذه المحكمة.

(ي ح)