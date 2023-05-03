صحف عربية: رباعي التطبيع يجتمع الأربعاء في موسكو وأردوغان يستثمر داعش انتخابياً

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى التقارب بين الاحتلال التركي وحكومة دمشق، بالإضافة إلى مزاعم تركيا باستهداف متزعم لداعش، إلى جانب التقارب السعودي– الإيراني.

"رباعي التطبيع" السوري ـ التركي يجتمع في موسكو الأربعاء المقبل

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق تطرقت صحيفة الشرق الأوسط إلى مسار التقارب بين حكومة دمشق والاحتلال التركي.

وأبلغ مصدر دبلوماسي روسي "الشرق الأوسط" أن وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران سيعقدون اجتماعاً في العاصمة الروسية الأربعاء المقبل (10 الشهر الحالي)؛ لدفع مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة، ومعالجة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز فرص التسوية السياسية في سوريا.

وقال المصدر إن: "نشاطاً مكثفاً يجري في موسكو والعواصم المعنية لوضع الترتيبات النهائية لهذا اللقاء"، مؤكداً أن: "الخبراء في كل المؤسسات الروسية المعنية يواصلون العمل بشكل يومي لوضع تصورات لنجاح الاجتماع، ووضع أجندة لتعزيز مسار تعافي الوضع السوري، وتكريس تسوية الملفات العالقة بين دمشق وأنقرة".

ولفت إلى أن الموعد النهائي لعقد الاجتماع الوزاري تحدد يوم 10 الشهر الجاري وستقوم موسكو بتوجيه الدعوة للوزراء وفقاً له.

وأعرب المصدر أيضاً عن اقتناع بأن: "تسوية العلاقات التركية - السورية تجري بشكل ثابت، وكل محاولات العرقلة سوف تفشل (...) ليس هناك مخرج لبدء تعافي الأوضاع من جميع النواحي في سوريا على الصعد الاقتصادية والإنسانية، وعودة السيادة السورية، والحفاظ على وحدة الأراضي، من دون تكريس هذا المدخل القائم على تسوية العلاقات بين سوريا وتركيا، وعودتها إلى مسار حسن الجوار والتعاون والمنفعة المشتركة".

وزاد أن موسكو تدعو كل الأطراف، خصوصاً دمشق، لإنجاح الجهود الروسية، وقال: "نأمل أن يجري التعامل مع كل الأطراف بروح المسؤولية، وبعمل جدي لإنجاح المبادرة الروسية، وتنفيذ الخطوات التي تنتج عن اجتماعات (مجموعة أستانا)، واللقاءات الوزارية الرباعية، وكذلك مخرجات الاجتماع الوزاري العربي الذي عُقد أخيراً في العاصمة الأردنية".

وأكد الدبلوماسي أن: "روسيا تؤيد ما جرى التوصل إليه في لقاء وزراء الخارجية العرب في عمّان، وتعد ذلك خطوة باتجاه مساعدة سوريا للخروج من أزمتها"، مشدداً على أن دفع مسار تطبيع العلاقات العربية مع دمشق يشكل خطوة مهمة إضافية تكمل الجهود الروسية المبذولة لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

أردوغان يستثمر "داعش"... على الطريقة الأميركية

وتابعت الصحف العربية موضوع سوري آخر وهو مزاعم الاحتلال التركي باستهداف زعيم داعش، وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية: "بالتوازي مع خوض تركيا انتخابات رئاسية حاسمة، يلعب فيها الملفّ السوري، دوراً كبيراً، أعلنت أنقرة مقتل زعيم تنظيم (داعش)، أبو حسين القرشي، يوم السبت الماضي، جرّاء عملية أمنية – عسكرية في جنديرس الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال سوريا. وأثار إعلان مقتل زعيم التنظيم، والذي ذكرت الاستخبارات التركية أنه فجّر نفسه بحزام ناسف إثر محاولة القبض عليه ومحاصرة البيت الذي يختبئ فيه، شكوكاً عدة، سواء بسبب عدم عرض جثّة المقتول، أو تزامن الإعلان مع الانتخابات التركية، في مشهد يذكّر بالانتخابات الأميركية، وتنفيذ واشنطن عمليات اغتيال ضدّ قادة تنظيمات (جهادية) لأهداف انتخابية. كذلك، شكّكت مصادر أميركية في هذا الاغتيال بشكل غير مباشر، عن طريق امتناع مسؤول أميركي (وفق "مونيتور") عن تأكيد صحّة العملية، وقوله إنه: "لا وجود لمعلومات من شأنها أن تدعم هذا الادّعاء".

إيران تستأنف العمل في عدد من بعثاتها الدبلوماسية بالسعودية

وتطرقت الصحف أيضاً إلى مسار التطبيع بين السعودية وإيران، حيث قالت صحيفة العرب: "أعلنت إيران استئناف العمل في عدد من بعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة العربية السعودية في كل من الرياض وجدة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي الإثنين، إن ثلاث بعثات لإيران: "بدأت العمل واستأنفت نشاطها في الرياض وجدة".

وأوضح أن هذا التقدم بمثابة “خطوة أولى” في مسار استئناف عمل البعثات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين، وأضاف: "نحن في المرحلة الأولى لاستئناف نشاط البعثات الدبلوماسية للبلدين، ويتم تنفيذ الإجراءات التنفيذية على وجه السرعة، ومتفائلون برؤية الأنشطة الكاملة لممثّليات البلدين في غضون المهلة المحددة".

وأشار كنعاني إلى وجود فريق إيراني في السعودية لإتمام الأعمال التنفيذية لاستئناف العمل الكامل للبعثات الإيرانية، وتنسيق الجهود الإنسانية المرتبطة بعمليات إجلاء المواطنين الإيرانيين من السودان.

وشكر كنعاني السعودية على: "تعاونها القيّم في إجلاء الرعايا الايرانيين من السودان"، عبر ميناء مدينة جدة الساحلية.

وتابع: "سافر رئيس البعثة الإيرانية من الرياض إلى جدة للقيام بالإجراءات التنفيذية عبر اتصال وثيق بالمسؤولين السعوديين"، موضحاً أن عمليات الإجلاء من السودان "لم تكن مهمة سهلة".

وفي الثاني عشر من أبريل الماضي وصل وفد إيراني إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة، بعد إغلاق دام سبع سنوات.

وأعلنت السعودية وإيران في العاشر من مارس الماضي استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

وفي الشأن الفلسطيني، قالت صحيفة القدس العربي: "ساد هدوء حذر قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على إثر استشهاد الأسير خضر عدنان الثلاثاء مضرباً عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت فجر اليوم بأنه تم التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي وأنه دخل حيز التنفيذ.

وقالت وكالة (معا) للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة “مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع”.

وأضافت أن توقيت وقف إطلاق النار “متبادل ومتزامن”.

كما نقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية أن وقف إطلاق النار تم بوساطة مصرية.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد شنت سلسلة كبيرة من الغارات الجوية على قطاع غزة الذي ردت فصائل مسلحة بإطلاق قذائف صاروخية منه على جنوب إسرائيل.

(ي ح)