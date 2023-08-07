صحف عربية: موظفو حكومة دمشق بدون ورق وتكييف ونقل وتطور سياسي مفاجئ في ليبيا

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى التدهور الاقتصادي في مناطق حكومة دمشق، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية في ليبيا، إلى تزايد مؤشرات التوتر والتصعيد في لبنان.

موظفو حكومة دمشق بدون ورق ولا تكييف ولا نقل

البداية من الشأن السوري وفي هذا السياق تطرقت صحيفة الشرق الأوسط إلى تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق حكومة دمشق وأشارت إلى أنه ومع تعمق العجز الحكومي في مواجهة الانهيار الاقتصادي ونقص السيولة المالية، وجهت حكومة دمشق الجهات العامة بتقليل استهلاك مادة الورق من خلال إيقاف طباعة المفكرات السنوية حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى إيقاف تشغيل المكيفات في العديد من الجهات الحكومية وكذلك توقفت هذه الجهات عن خدمة نقل موظفيها من وإلى مواقع العمل.

تطور ليبي مفاجئ

وفي الشأن الليبي، اعتبرت صحيفة العرب سقوط خالد المشري في انتخابات مجلس الدولة الليبي، خسارة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومصر التي تدعم خارطة الطريق وتمديد الفترة الانتقالية، كما يرجح مراقبون وفق الصحيفة تبدد التفاهمات التي عقدها المشري مع عقيلة صالح، لافتين إلى أن الدبيبة يعد أبرز المستفيدين من هذا التطور المفاجئ.

ووفق الصحيفة ينظر محللون إلى الإطاحة بالمشري على أنها ليست خسارة له فحسب وإنما أيضا خسارة لعقيلة صالح ومصر التي تدعم خارطة الطريق وتمديد الفترة الانتقالية ولا يستبعد المحللون أن تتم خلال الفترة المقبلة الإطاحة أيضا بعقيلة صالح الذي يقاوم منذ فترة محاولات لاستبعاده من رئاسة البرلمان. كما يرجحون عودة المحادثات بين حفتر والدبيبة.

الوضع اللبناني يزداد خطورة

وفي الشأن اللبناني، أشارت صحيفة الجمهورية إلى أن المؤشرات اللبنانية الأخيرة معطوفة على المعطيات الامنية والسياسية، توحي بأن الخطر الكبير يدق على الباب، وانّ البلد اقترب من الخط الأحمر للانهيار الشامل الذي قد يطيح بكل الثوابت التي لا تزال قائمة حتى اليوم، إلاّ إذا تبدلت الظروف والمعطيات وأفرزت ما يشبه الاعجوبة التي ينتظرها اللبنانيون بلا نتيجة حتى الآن.

(ي ح)