تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم إلى الوضع السوري، بالإضافة إلى التصعيد في السودان، إلى جانب التقارب المصري – الإيراني.

ملف جرائم تعذيب النظام السوري أمام «العدل الدولية» للمرة الأولى… ومقتل جندي روسي وجرح 4 في ريف حلب

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق قالت صحيفة القدس العربي: "قالت محكمة العدل الدولية أمس الإثنين إن هولندا وكندا طلبتا مقاضاة دمشق (النظام السوري) أمامها بدعوى ارتكابها جرائم تعذيب.

وأضافت المحكمة في بيان أن الدولتين قالتا في طلبهما “سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءًا من 2011 على أقل تقدير”، وطالبتا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون السورية، وذلك بناءً على نطاق “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 والتي سوريا جزء منها”.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عنصراً من القوات الروسية قتل، وأصيب 4 آخرون بجروح بليغة، في قصف بري تركي، استهدف رتلاً روسياً على طريق مزارع أم الحوش – حربل في ريف حلب الشمالي، بالمدفعية الثقيلة، وسط تحليق لطيران مروحي روسي في أجواء المنطقة.

الاتحاد الإفريقي يحذر من انزلاق السودان لحرب أهلية

وفي الشأن السوداني، قالت صحيفة البيان: "على وقع التصعيد بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، عقدت الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» قمة في جيبوتي لإقناع طرفي الأزمة بإجراء حوار يُنهي القتال بينهما، ويضع حداً للحرب الدائرة، حيث حذر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي من أن استمرار الصراع في السودان يهدد بجر البلاد إلى حرب أهلية واسعة النطاق، فيما تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بشأن المسؤولية عن تجدد المعارك بعد انتهاء هدنة الـ24 ساعة.

ميدانياً، استمرت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في أكثر من جبهة، ففي الخرطوم تركزت المعارك التي استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وسطِ وغرب العاصمة وفي أم درمان.

إيران تنتظر تجاوبا مصريا مع خطوة إعادة العلاقات الدبلوماسية

وبخصوص التقارب المصري – الإيراني، قالت صحيفة العرب: "تواصل إيران إرسال إشاراتها المختلفة لعودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر من دون أن تبادلها الثانية برسالة واضحة ومحددة ومعلنة تؤكد وجود رغبة مماثلة لخطوة كبيرة في توقيت تسعى فيه طهران لإعادة الاعتبار إلى علاقاتها الإقليمية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، عن استعدادها لتوسيع ورفع مستوى العلاقات مع مصر، “إذا رغبت القاهرة بذلك”.

وتزامنت التصريحات الإيرانية الجديدة مع زيارة يؤديها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى القاهرة.

وكشفت مصادر مصرية لـ”العرب” أن زيارة رئيس الوزراء العراقي للقاهرة، تستهدف تحريك ملف العلاقات بين القاهرة وطهران، انسجاما مع المبادرة التي تتبناها بغداد لتقريب المسافات بين الطرفين، والتي ظهرت تجلياتها في استضافة عدة لقاءات لوفود منهما سهلت الطريق أمام الحديث عن عودة قريبة للعلاقات بينهما.

وأكدت المصادر ذاتها أن رئيس الوزراء العراقي يحمل في حقيبته إجابات حول بعض الأسئلة المصرية العاجلة التي تنتظر إجابات لها من إيران، ووسط تقدير لكل ما صدر عن مسؤولين كبار في طهران من تصريحات متفائلة، لا تزال القاهرة تفضل عدم التسرع في تطبيع العلاقات إلى حين الحصول على نتائج قاطعة في ملفات مهمة.

(ي ح)