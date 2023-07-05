صحف عربية: مسؤولون كبار لدى دمشق وراء الشبيحة ومصر وتركيا تنتظران الخطوات المقبلة

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، الوضع السوري والعلاقات المصرية التركية.

محققون دوليون: ميليشيات الشبيحة نشأت على أيدي مسؤولين كبار في الدولة السورية

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق قالت صحيفة العرب: "كشف محققون أن مسؤولين كباراً في الحكومة السورية هم من يقفون خلف تشكيل مجموعات شبه عسكرية تعرف باسم الشبيحة، وأشرفوا على توجيهها لمساعدة الدولة في قمع معارضيها. ونشرت لجنة العدالة والمساءلة الدولية سبع وثائق، قال محققوها إنها أظهرت أن أعلى مستويات الحكومة السورية "خططت ونظمت وحرضت ونشرت" الشبيحة منذ بداية الحرب عام2011.

وخلص محققو الأمم المتحدة عام 2012 إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن ميليشيات الشبيحة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب، وجرائم الحرب، مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والعنف الجنسي والنهب. ولا تحتوي وثائق لجنة العدالة والمساءلة الدولية على أوامر مكتوبة مباشرة لارتكاب الأعمال الوحشية.

هل تُعجِّل تسمية السفيرين بالقمة الرئاسية بين مصر وتركيا؟

وبخصوص العلاقة التركية – المصرية، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "بعد جولات متوالية من المشاورات، أعلنت مصر وتركيا (الثلاثاء)، رفع علاقاتهما إلى مستوى السفراء، في خطوة وصفها خبراء بـ«المهمة». وقدّروا أنها «قد تُعجل» بإقامة القمة المرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، بعد عقدٍ من خفض العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى القائم بالأعمال، عقب الإطاحة بحكم الإخوان في مصر، عام 2013.

وأصدرت خارجيتا البلدين بيانين متزامنين عن الخطوة، ورشحت القاهرة السفير عمرو الحمامي سفيراً لها في أنقرة، ورشحت تركيا السفير صالح موطلو شن، ليقود طاقمها الدبلوماسي في مصر. وكان الحمامي قد تم تعيينه قائماً بالأعمال لمصر في تركيا في أغسطس (آب) عام 2019، بينما تم تعيين موطلو شن قائماً بالأعمال لتركيا في مصر في أبريل (نيسان) عام 2022.

ويرى عضو مجلس الشيوخ المصري الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الخطوة التالية ربما تكون لقاء قمة بين رئيسي البلدين؛ «للتعامل مع قضيتين أساسيتين، وهما: أزمة ليبيا، وملف غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث لا تشهد مصالح البلدين في القضيتين تناغماً».

ميقاتي يدعو لانتخاب رئيس للبنان في «أسرع وقت»

وفي الشأن اللبناني، قالت صحيفة البيان: "دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت ممكن، منتقداً من وصفهم بأنهم يصوّبون سهام الانتقادات فقط من أجل تحقيق شعبية.

وأكد ميقاتي خلال مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث الذي عُقد في أحد فنادق العاصمة بيروت، في صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عدم مسؤولية حكومته عن الفراغ الرئاسي في البلاد.

(ي ح)