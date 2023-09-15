صحف عربية: مصر تتحرك لمنع تركيا من تثبيت وجودها شرق ليبيا وتسوية يمنية مرتقبة

وتناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، المساعي المصرية لمنع أي دعم تركي لليبيا في كارثة الفيضان، إلى جانب الشأن اليمني والسوداني.

مصر تتحرك لمنع تركيا من تثبيت وجودها في شرق ليبيا

تعكس المساعدات المصرية الضخمة المقدمة إلى شرق ليبيا، سعياً مصرياً لقطع الطريق على توظيف تركيا كارثة إعصار دانيال في محاولات التمدد نحو المنطقة الشرقية، في ظل تعثر مساعيها السياسية للوصول إلى الشرق، وفق صحيفة العرب اللندنية.

وتربط علاقات متينة بين شرق ليبيا ومصر، لكن التدخّل المصري اللافت، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها القاهرة يبعث رسائل سياسية مفادها أن شرق ليبيا منطقة نفوذ مصرية لن تسمح القاهرة بدخول منافسين إليها وخاصة تركيا التي حاولت منذ الساعات الأولى تصدر المشهد بإرسال مساعدات وفرق إنقاذ.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء يحيى كدواني أن تحرك القاهرة لمساعدة ليبيا يعبّر عن سياسة صادقة من جانب الحكومة المصرية لحماية الأمن القومي الليبي، وأن المساعدات المقدمة هي جزء من التحرك العام لمنع تركيا من تصدر المشهد الليبي من بوابة الشرق تحت غطاء إنساني.

وقال للصحيفة إن "تركيا لا تزال لها أطماع في ليبيا، وتبحث عن أي فرصة للنفاذ منها نحو تحقيق أحلامها، ومصر ليست بعيدة عن متابعة ذلك، ومن الطبيعي أن تتحرك القاهرة وتقدّم مساعدات ضخمة جراء الأزمة الإنسانية التي عصفت بشرق ليبيا لغلق ثغرة قد تستغلها أنقرة، وتسعى للتسلل إلى شرق ليبيا بحجة إنقاذ الموقف وتحسين حياة المواطنين الليبيين هناك".

تسوية أوّلية على طريق الحلّ الشامل: وفد من «أنصار الله» في السعودية

تلفت صحيفة الأخبار اللبنانية إلى أنه قبل زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "الخاصة" والمفاجئة لسلطنة عمان، لم يكن أحد يتوقع أن تتسارع التطورات في الملف اليمني، في اتجاه الحل، على هذا النحو.

إذ أُعلن رسمياً أن وفداً من حركة "أنصار الله" توجّه، مساء أمس، إلى الرياض للتوقيع، على ما يبدو، على اتفاق بشأن إعادة إنتاج النفط وصرف مرتّبات الموظفين، بما يفتح الباب واسعاً أمام تسوية سياسية للأزمة.

وعلمت الصحيفة من مصادر يمنية مطلعة، أن الحلحلة كانت قد بدأت مع زيارة الموفد الأميركي، تيم ليندركينغ، الأخيرة لسلطنة عمان، حيث سمع العمانيون منه، للمرة الأولى، أن واشنطن لم تعد ترفض معالجة مشكلة الرواتب.

«الدعم السريع» في السودان تلوّح بتشكيل سلطة بمناطق سيطرتها

سودانياً، هدَّدت قوات الدعم السريع في السودان بإمكانية تشكيل سلطة بمناطق سيطرتها.

وأكد الفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع في السودان، حسب ما نقلت صحيفة البيان، إن القوات ستبدأ مشاورات لتشكيل سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إذا ما استمرت محاولات قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، "ادعاء شرعية زائفة".

وقال دقلو إن تشكيل البرهان حكومة يكون مقرها بورتسودان "يعني أننا نتجه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى، بوجود طرفين يسيطران على مناطق مختلفة في بلد واحد".

(د ع)