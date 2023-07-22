صحف عربية: مناورات في البادية السورية وتركيا تتخلى عن المزاودات بشأن سوريا

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى أجواء التوتر بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية في الأراضي السورية، بالإضافة إلى تأثير التغير الاستراتيجي التركي على الملف السوري، إلى جانب ذكرى اتفاقية لوزان.

مناورات بين دمشق وروسيا على وقع التوتر

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق، تطرقت صحيفة الشرق الأوسط إلى المناورات التي أجرتها حكومة دمشق وروسيا في البادية السورية، وربطت الصحيفة هذه المناورات التي نفذتها حكومة دمشق بالذخيرة الحية على الأرض، بمشاركة طيران روسي بأجواء التوتر الروسي – الأميركي فوق الأجواء السورية، وتزايدت خلال الفترة الماضية حالات التوتر بين الطائرات الروسية من جهة، والطائرات الأميركية والفرنسية من جهة أخرى، فوق الأجواء السورية.

المزاودات التركية بشأن الملف السوري تنتهي

صحيفة القدس العربي تناولت التغيرات التي طرأت على السياسة التركية وتأثير ذلك على الملف السوري، واعتبرت الصحيفة ما يجري بأنه إعادة تموضع استراتيجي لتركيا لا يخلو من مكاسب مثل تعهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العمل على إتمام صفقة بيع تركيا مقاتلات إف 16 وتحديث أسطولها الجوي، وبإزالة القيود على تجارة الأسلحة بين أعضاء الحلف، وفي موافقة السويد على تشكيل آلية أمنية ثنائية مع تركيا "لمكافحة الإرهاب"، وأشارت إلى أن الهدف البعيد هو إشاعة وضع سياسيّ مناسب للاستثمار وتنمية الاقتصاد وتحسين أوضاع المواطنين الأتراك.

ورأت الصحيفة أن سوريا التي كانت موضوع مزاودات كبيرة في المشهد السياسي التركي خلال الانتخابات، ما تزال موضوعاً مستعصياً، فإن استمرار ذلك بعد الانتخابات يبدو إشكالياً بمقاييس السياسة والمصالح الاقتصادية، ناهيك عن الشرع الحقوقية العالمية، فالهجوم على اللاجئين يشكّل بنداً أساسياً في أجندات اليمين العنصريّ في العالم.

تأثيرات اتفاقية لوزان

صحيفة روناهي بدورها، تطرقت إلى ذكرى اتفاقية لوزان وأشارت إلى أنه ومع استمرار المؤتمرات والمنتديات الهادفة لتسليط الضوء على اتفاقية لوزان وتأثيرها على الشعب الكردي، يعقد في مدينة لوزان السويسرية، وهي المدينة التي وقّعت بها هذه الاتفاقية المشؤومة قبل قرن من الآن، مؤتمر تشارك فيه شخصيات كردية من أجزاء كردستان الأربعة، إضافة لسياسيين وكتّاب ومثقفين وأكاديميين عرب ومن شتى أنحاء العالم، وذلك في مسعى لتصحيح مسار هذه الاتفاقية والعمل على حل القضية الكردية بشكل عادل، إضافة للأزمات التي خلقتها هذه الاتفاقية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعد مرور قرن على توقيع هذه الاتفاقية تحلم دولة الاحتلال التركي بتوسيع رقعة احتلالها للمناطق الكردية المقسمة بين سوريا والعراق وإيران، في إطار تنفيذ مخطط الميثاق الملّي وإعادة حقبة العثمانيين الدموية على حساب شعب المنطقة بالاعتماد على وكلائه من المرتزقة والإرهابيين، مستغلاً الأزمات التي يعيشها العالم ومنطقة الشرق الأوسط.

(ي ح)