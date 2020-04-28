صحف عربية: مفاوضات بين تركيا والنصرة، و حفتر يقطع الطريق أمام أنقرة والدوحة

تطرقت الصحف العربية اليوم, إلى الأوضاع في إدلب, بالإضافة إلى الخطوة التي أقدم عليها قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر, وإلى الأزمة اللبنانية.

الشرق الأوسط: مفاوضات بين أنقرة و«تحرير الشام» لاحتواء التوتر

تناولت الصحف العربية الصادرة، صباح اليوم، في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها الوضع في إدلب, وفي هذا السياق قالت صحيفة الشرق الأوسط "تجري مفاوضات بين «هيئة تحرير الشام» وتركيا لإنهاء التوتر بينهما على خلفية تدخل القوات التركية لفض اعتصام قرب النيرب شرق إدلب على طريق حلب - اللاذقية أول من أمس، في محاولة لتسيير دورية مشتركة مع روسيا مع نفي «الهيئة» وجود أي محاولات للتهدئة.

وجرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين بالقرب من بلدة النيرب راح ضحيته 3 أشخاص، كما أصيب جنود أتراك، وذلك بعد أن قُتل عنصران على الأقل، وجُرح ثلاثة من «هيئة تحرير الشام»، التي تشكل «جبهة النصرة» أكبر مكوناتها، جراء استهداف طائرة «درون» تركية لسيارة كانت تقلهم في النيرب أول من أمس، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وقالت المصادر إن مفاوضات جرت، مساء أول أمس، لإنهاء التوتر الذي تطور إلى مواجهة مسلحة تحدث للمرة الأولى بين تركيا والنصرة (المكون الرئيسي لهيئة تحرير الشام)، بحضور ممثلين عن «فيلق الشام» وفصائل أخرى موالية لتركيا، من أجل تهدئة الأمور وفض الاعتصام على طريق «إم 4»، لكن هيئة تحرير الشام نفت وجود مفاوضات مع القوات التركية.

العرب: حفتر يقبل التفويض الشعبي لإدارة شؤون ليبيا

ليبياً, قالت صحيفة العرب "أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قبول التفويض الشعبي لإدارة شؤون البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي الذي تمخض عنه المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، والمتهم بفتح الباب أمام التدخلات الخارجية وفي مقدمتها التدخل التركي في ليبيا.

وأعلن حفتر إيقاف العمل بالاتفاق السياسي الذي دمّر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مؤكدا أن هذا الاتفاق أصبح من الماضي بقرار من الشعب الليبي.

وقال مراقبون إن إعلان حفتر سيغلق جميع المنافذ أمام مساعي النظام التركي لتنفيذ أجندته التخريبية في ليبيا وقطع الطريق على أنشطة الدوحة الداعمة لجماعات الإسلام السياسي.

البيان: مواجهات في لبنان على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية

وفي الشأن الليبي قالت صحيفة البيان "تظاهر المئات في مدينة طرابلس في شمال لبنان ليل الاثنين على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في احتجاجات تخلّلتها مواجهات مع قوات الأمن على الرّغم من تدابير العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وشارك جمع من الرجال والنساء والأطفال في مسيرة جابت شوارع المدينة هاتفين "ثورة، ثورة"، وحاول المتظاهرون الوصول إلى منزل أحد النواب لكن الجيش منعهم ما أدّى إلى حصول مواجهات، وفق المراسل.

وفي ساحة النور رمى متظاهرون حجارة باتجاه عناصر الجيش الذين ردّوا بإطلاق النار في الهواء لتفريقهم.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن متظاهرين حطّموا واجهة بنك الاعتماد المصرفي في بولفار الميناء.

وأعلن الجيش اللبناني أنّه تم "إحراق عدد من الفروع المصرفية والتعرّض لوحدات الجيش المنتشرة، بحيث استُهدفت آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف)، كما استُهدفت دورية أخرى برمانة يدوية تسببت في إصابة عسكريَين بجروح طفيفة".

ودعا الجيش في بيان المتظاهرين السلميين إلى المسارعة في الخروج من الشوارع وإخلاء الساحات.

وأعلن الصليب الأحمر أنه نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، فيما تمّت معالجة آخرين ميدانيا.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وقد تفاقمت مع فرض تدابير العزل لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

(ي ح)