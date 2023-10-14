صحف عربية: خطر كبير يهدد مصر واحتمالات مرتفعة للتصعيد في لبنان

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى تداعيات التطورات في غزة على مصر ولبنان، إلى جانب التحركات الأميركية في هذا السياق.

خطر يهدد مصر

البداية من تداعيات التصعيد بين حماس وإسرائيل، وفي هذا السياق أشارت صحيفة العرب إلى أنه وبالنسبة إلى مصر فإن كابوس غزة أخطر من الكوابيس الأخرى في ليبيا والسودان؛ لأن ما يجري في القطاع على مرمى حجر من الحدود المصرية، وكثير من مفاتيحه في أيدي أطراف إقليمية ودولية متباينة، وفيه وجه إنساني يصعب التغافل عنه، قد لا تستطيع القاهرة مقاومته بالطرق العسكرية التقليدية.

وأشارت إلى أن الاستعدادات المصرية لإعادة ترتيب جغرافيا سيناء الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في السنوات الماضية جاءت لتثبت أن الجيش لم يكن غائباً عما يدبر لسكان غزة، وأن سيناريو الوطن البديل في سيناء الذي تردد منذ عقدين، في عهدي الرئيسين السابقين حسني مبارك والإخواني محمد مرسي، كان أحد أهم المحركات العسكرية لتغيير الجغرافيا في سيناء.

نقاش حول موقع لبنان في الحرب

أما بالنسبة إلى لبنان، فرأت صحيفة الشرق الأوسط أن المناقشات والتقديرات عن احتمال تمدد الحرب الجارية في غزة، في أعقاب الهجوم الذي نفذته حركة (حماس) على إسرائيل السبت الماضي، لفتح جبهة جديدة مع (حزب الله)، لا تزال تحظى بتغطية خاصة من وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الأميركية، وبينما يرى البعض أن ما جرى حتى اليوم على الجبهة الشمالية لإسرائيل، لم يتجاوز ما يسمى (قواعد الاشتباك)، يرى آخرون أن احتمالات انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة، لا تزال عالية الأخطار.

وزير الخارجية الأميركي يجري جولة مهمة

شبكة الحرة أشارت إلى أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وصل السبت، إلى السعودية في إطار زيارة يجريها للمنطقة لبحث تطورات الحرب التي تشهدها إسرائيل مع حماس عقب الهجوم الذي شنته الحركة على بلدات إسرائيلية، وذلك بعد توجهه للبحرين وقطر والأردن، حيث التقى الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس.

(ي ح)