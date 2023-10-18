صحف عربية: خطة أميركية بشأن غزة وعملية الاقتحام الإسرائيلية تأجّلت

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى المخطط الأميركي بشأن إنهاء التصعيد في غزة، بالإضافة إلى موقف حلفاء حماس، إلى جانب الحديث عن تأجيل عملية اقتحام غزة.

مخطط أميركي

البداية من آخر تطورات الملف الفلسطيني، وأشارت صحيفة الأخبار اللبنانية إلى أن لدى الولايات المتحدة الأميركية مخطط لإنهاء التصعيد في غزة، يتضمن عدة مراحل تتمحور جميعها حول إعادة مؤسسات السلطة الفلسطينية وقواتها إلى القطاع، وحلّ كل المؤسسات التي تديرها حماس وتسليمها للسلطة الفلسطينية التي ستتلقّى دعماً لتعزيز قواتها العسكرية في القطاع وإدارته عسكرياً وأمنياً وإدارياً.

حماس تنتظر الدعم من حلفائها

بدورها، قالت صحيفة العرب إن رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل لفت إلى أن ما تنتظره حماس من "محور المقاومة" ما زال دون المطلوب، في إشارة إلى أن إيران وحزب الله لم يقدّما الإسناد المطلوب لحركته، في وقت زادت فيه التساؤلات عن سبب ترددهما في القيام بأي خطوة عملية لدعم حليفتهما حماس، وعما إذا كانا قد ورطا الحركة في حرب تحتاج إلى حلفاء فاعلين مثلما هو الحال مع إسرائيل.

عملية اقتحام غزة تأجّلت لكنها لم تلغَ

صحيفة الشرق الأوسط بدورها، تحدثت عن احتمالية تنفيذ عملية اقتحام إلى غزة ونقلت عن مصادر وتقارير أجنبية أن العملية كانت يجب أن تكون خلال الأسبوع الماضي لكنها تغيّرت بسبب عدة معطيات، منها إمكانية توسّع هذه الحرب ودخول أطراف عديدة على خط المعارك أبرزها حزب الله اللبناني، ما دفع الأوساط الإسرائيلية إلى تأجيل هذه العملية لكن ليس إلغاءها.

(ي ح)