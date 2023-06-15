صحف عربية: خارطة طريق روسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق واللبنانيون أمام خيارين

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، اجتماع "أستانا" المرتقب ومؤتمر بروكسيل، إلى جانب أزمة الرئاسة اللبنانية والأزمة السودانية.

استعدادات متسارعة لـ«أستانا»: دمشق وأنقرة أكثر تريّثاً

البداية من الشأن السوري، وفي هذا الصدد كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية: "بينما تستمرّ، منذ أيام، حملة القصف التركية على مواقع «قوات سوريا الديمقراطية»، ومواقع تابعة للجيش السوري، في ريف حلب الشمالي، أعلنت موسكو، أمس، أن نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، سيجتمعون في العاصمة الكازاخستانية أستانا في الـ21 من الشهر الجاري.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ميخائيل بوغدانوف، إن الاجتماع سيبحث «تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق»، مشيراً إلى أن «مشروع روسيا بشأن خريطة الطريق بات جاهزاً». وأضاف أن «مهمّتنا هي التشاور مع شركائنا، والمضيّ قدماً»، آملاً «إحراز تقدّم جادّ في محادثات أستانا»".

مؤتمر بروكسل... تجديد المساعدات الأوروبية والدولية للشعب السوري

نبقى في الشأن السوري، حيث كتبت صحيفة الشرق الأوسط: "انطلقت في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل أعمال المؤتمر السابع الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي تحت عنوان «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، والذي يهدف إلى تجديد المساعدات الأوروبية والدولية للشعب السوري، وإلى اللاجئين السوريين والبلدان المجاورة التي تستضيفهم. كما يهدف هذا اللقاء الذي يتكرر منذ سبع سنوات بمشاركة إقليمية وأوروبية واسعة، إلى أن يكون منصّة التعهدات الرئيسية لسوريا والمنطقة، وفرصة لتحفيز الجهود والمساعي الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة استناداً إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وبخاصة القرار 2254.

لبنان أمام خيارين بعد فشل جلسة الأربعاء: مرشح توافقي أو إطالة أمد الفراغ الرئاسي

تحت هذا العنوان، تناولت صحيفة العرب اللندنية الفراغ الرئاسي في لبنان، وكتبت: "تقول أوساط سياسية لبنانية إن فشل جلسة الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للبلاد كان متوقعا، مشيرة إلى أن اللبنانيين اليوم أمام خيارين بين إيجاد "مرشح توافقي"، أو استمرار حالة الفراغ الرئاسي إلى أمد غير منظور. وتوضح الأوساط أن مسألة التوصل إلى توافق بشأن هذا المرشح لن تكون بالمهمة السهلة، في ظل الصراع الدائر بين مشروعين متضادين: الأول مشروع “السيادة” والثاني مشروع "الممانعة".

وتلفت الأوساط إلى أن الوضع قد يختلف في حال قرر حزب الله التخلي عن دعم مرشحه سليمان فرنجية، وفتح حوار مع التيار الوطني الحر، بشأن صفقة مرشح جديد، وهو الأمر الذي لطالما سعى إليه زعيم التيار جبران باسيل، والذي قاده بالأساس إلى دعم خيار أزعور".

معارك الخرطوم مستمرة وتحذيرات من كارثة إنسانية

وفي الشأن السوداني، كتبت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "دخلت الأزمة في السودان شهرها الثالث أمس، وسط اشتباكات عنيفة وأزمة إنسانية كبيرة في الخرطوم ومدن أخرى.

وذكر شهود في مدينة الأبيض جنوب الخرطوم أمس، أن غارات ومعارك عنيفة دارت في محيط المدينة، عاصمة ولاية كردفان والواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوب الخرطوم.

وأسفرت الأزمة عن مقتل أكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح «أكليد»، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية. ووفق أرقام الأمم المتحدة، تسبّب النزاع بنزوح نحو مليوني شخص بينهم أكثر من 900 ألف فرّوا من العاصمة بسبب العنف وأكثر من 475 ألف لجأوا إلى البلدان المجاورة".

(د ع)