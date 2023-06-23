صحف عربية: جولة عبد اللهيان الخليجية تعزّز التفاؤل النووي والأزمة السودانية تدخل مرحلة النَفَس الطويل

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، العلاقات الإيرانية الخليجية والأزمة السودانية، إلى جانب الاتفاق النووي والأزمة اللبنانية.

بوادر ليونة أوروبية تجاه إيران: جولة عبد اللهيان الخليجية تعزّز التفاؤل «النووي»

عن الملف النووي الإيراني، كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية: "بعد يومين من استقبال طهران، وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، توجّه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في جولة إلى أربع عواصم خليجية، بدأها من الدوحة الإثنين، ومنها إلى مسقط في اليوم التالي، فالكويت، واختتمها في أبو ظبي يوم أمس، بما يؤشّر إلى فصل جديد من التعاون بين إيران ودول الخليج، بعد عقدٍ اتّسم بالمواجهة. وهدفت جولة أمير عبد اللهيان، وفق وزارة الخارجية الإيرانية، إلى «متابعة تنفيذ وثائق التعاون المبرمة مع هذه البلدان».

الأزمة في السودان تدخل مرحلة النَفَس الطويل

تحت هذه العنوان، كتبت صحيفة العرب اللندنية: "لا يبدو أن الأزمة السودانية تسير نحو حل قريب، فالجيش وقوات الدعم السريع يكثفان القتال الذي بدأت تشارك فيه قبائل من الأقاليم الداخلية، ما يعني أن الطرفين ينتهجان سياسة النَفَس الطويل التي لن تحسم الصراع لصالح أي منهما، بل ستقودهما إلى طاولة مفاوضات جديدة.

وحسب مراقبين، فإن القتال في الخرطوم جاء بدافع السيطرة على المواقع الإستراتيجية ومعسكرات ومقار القوات والجسور ومداخل العاصمة الخرطوم.

وحسب المتابعين، فإن القتال بين الجيش والدعم السريع أجج الصراع القبلي في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، التي شهدت معارك خلال الأيام الماضية سقط خلالها المئات من القتلى والجرحى، وتسبّبت في نزوح كبير من المدينة القريبة من الحدود التشادية، حسب التقارير الإعلامية".

الكونغرس بجناحيه يضغط على بايدن لمنع «اتفاق سيئ» مع إيران

وعن الاتفاق النووي الإيراني، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "في ظل زخم متزايد لإحياء المفاوضات بين العواصم الغربية وطهران حول البرنامج النووي الإيراني، رفعت مجموعة من 26 سيناتور من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي الضغوط على إدارة الرئيس جو بايدن بهدف الحيلولة دون التسرع في التوصل إلى اتفاق يخشون أن يكون «سيئاً»، بالتزامن مع تقارير عن دخول المحادثات الأوروبية - الإيرانية مرحلة التعامل مع النقاط الشائكة المتعلقة بمستويات تخصيب اليورانيوم والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتزامنت هذه التطورات مع موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يلغي ما تسمى «نقطة الغروب» على العقوبات المفروضة منذ عام 1996، ويستبدلها بـ«عقوبات دائمة» على إيران بهدف منعها من إنتاج أي سلاح نووي".

المبعوث الفرنسي: الحل بيد اللبنانيين

وفي الشأن اللبناني، قالت صحيفة البيان: "أجرى مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، أمس، لقاءات مع مسؤولين في بيروت في إطار جهود تقودها بلاده؛ لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، مؤكداً أن الحل يأتي من اللبنانيين، في حين يبدو أن المهمة صعبة؛ جرّاء الانقسامات السياسية المزمنة.

ووسط تعويل البعض على أن يكون لودريان قد حمل في جعبته «حلاً فرنسياً»، يبتكر تسوية للأزمة الرئاسية المتمادية التي استهلكت حتى الآن 12 جلسة انتخابية بلا طائل، فإن كل المعطيات تشير إلى أن زيارته لبيروت هي «زيارة استطلاعية»، قبل أن ينتقل إلى المرحلة الثانية من مهمته، وفيها سيقيّم المعطيات قبل وضع الاقتراحات الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية".

(د ع)