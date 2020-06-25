صحف عربية: إسرائيل تستأنف ملاحقة إيران في سوريا وفرنسا تدعو أوروبا إلى مناقشة العلاقة مع تركيا

تطرقت الصحف العربية اليوم, إلى الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق سورية, بالإضافة إلى التوتر الأوروبي التركي, وإلى مساعي واشنطن لتشديد الضغط على إيران.

الشرق الأوسط: إسرائيل تستأنف «ملاحقة إيران» وسط صمت روسي

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها الغارات الإسرائيلية, وفي هذا السياق قالت صحيفة الشرق الأوسط: "عدّ مسؤول عسكري سابق في تل أبيب، أمس، الغارات التي شنتها إسرائيل على 4 محافظات سورية الليلة قبل الماضية، استئنافاً لـ«ملاحقة» الوجود الإيراني، وسط صمت روسي على ذلك".

وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، عن «استهداف الضربات الإسرائيلية مواقع للميليشيات الموالية لإيران على طريق السخنة - دير الزور، شرق سوريا، وقتل إثرها 5 عناصر منهم»، كما أفاد بأنه «قُتل ما لا يقل عن اثنين من عناصر الدفاع الجوي لقوات النظام، وأصيب آخرون، جراء القصف الذي استهدف مركز اتصالات وراداراً، في أحد التجمعات التابعة لقوات النظام التي توجد فيها ميليشيات موالية لإيران، في منطقة تل الصحن في ريف السويداء».

ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق، لكن الجنرال عاموس يدلين، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، المعروف بقربه من المؤسسة، تحدث عن القصف بشكل صريح، الأربعاء، وقال إن «الهجمات الواسعة في سوريا، الليلة (قبل) الماضية، تدل على أن التقديرات الإسرائيلية الأخيرة القائلة إن الإيرانيين بدأوا يغادرون سوريا لم تكن سوى تعبير عن أمنيات وهمية».

وتجاهلت موسكو، أمس، الغارات الإسرائيلية، مع بروز ردود فعل فيها انتقدت مضمون حديث وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبل يومين، وقال خبير في مركز دراسات مختص بشؤون الشرق الأوسط، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوقائع تظهر أن النظام بات عاجزاً عن تغيير سلوكه» ومواجهة المشكلات الجدية التي تتعرض لها سوريا حالياً، ورأى أن «المشكلة الرئيسة تكمن في ازدياد القناعة لدى النخب الروسية بعدم القدرة على فصل النظام عن إيران، مع ما ينعكس من ذلك على آليات التعامل مع الملفات المختلفة المطروحة حالياً».

العرب: فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى وضع أسس جديدة للعلاقة مع تركيا

وبخصوص التوتر الفرنسي التركي, قالت صحيفة العرب: "طلبت فرنسا، التي تشهد علاقتها مع تركيا تدهورًا كبيرًا بسبب تعارض المصالح في أكثر من منطقة في العالم على غرار شرق المتوسط وليبيا، من الاتحاد الأوروبي الأربعاء إجراء مناقشة شاملة وبلا حدود بشأن علاقته مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام مجلس الشيوخ أن “فرنسا تعدّ من الضروري أن يفتح الاتحاد الأوروبي سريعًا جدًا مناقشة بالعمق وبلا محرمات ودون سذاجة، حول آفاق العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، وأن يدافع الاتحاد بحزم عن مصالحه الخاصة لأنه يملك الوسائل للقيام بذلك”.

واتهمت تركيا فرنسا الثلاثاء بـ ”لعب لعبة خطرة” في ليبيا مكررة بذلك الصيغة نفسها التي استخدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بشأن أنقرة، وتصاعد الخلاف بين أنقرة وباريس منذ فترة بسبب إرسال تركيا لمرتزقة سوريين وجماعات جهادية إلى ليبيا عقب توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اتفاقية للتعاون الاقتصادي والعسكري.

البيان: واشنطن نحو تمديد حظر توريد السلاح إلى إيران

وفي الشأن الإيراني قالت صحيفة البيان: "شدّد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على أنّ واشنطن تعمل على تمديد صلاحية قرار حظر توريد السلاح إلى إيران والذي ينتهي في أكتوبر المقبل.

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحافي، أن إيران ستحصل على السلاح من أجل تقديمه لميليشيات إرهابية، مضيفاً: «اقتراح أن تعطي أمريكا إيران أموالاً لتمويل الإرهاب هو ببساطة أمر سخيف». وقال إن الولايات المتحدة يحدوها الأمل أن يدرك العالم كله الحاجة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، مشيراً إلى أن واشنطن مستعدة للتحدث مع طهران في الوقت المناسب، وعدّ أن عرقلة إيران عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير تساؤلات خطيرة حول جهود إيران وما تحاول أن تخفيه.

كما أعرب بومبيو، عن أمله في أن يمدد مجلس الأمن الدولي حظر السلاح المفروض على إيران، وأكّد وزير الخارجية الأمريكي أن الاتفاق النووي الذي انسحبت من واشنطن لم يحد من نشاطات إيران وسلوكها الداعم للإرهاب، وأعلن بومبيو، فرض عقوبات أمريكية على 5 إيرانيين على صلة بشركات شحن نقلت النفط لفنزويلا، إلى ذلك، عدّ بومبيو أن الشعب في فنزويلا يحارب من أجل الحريات، مضيفاً أنّ أمريكا ستواصل دعم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو.

(ي ح)