صحف عربية: إسرائيل تهدد حكومة دمشق بثمن باهظ وتفاؤل حول اتفاق اليمن

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم إلى التوتر بين دمشق وإسرائيل، بالإضافة إلى الوضع اليمني، إلى جانب التحذيرات الأميركية من هجمات إيرانية على سفن في الخليج والمحيط الهندي.

نتنياهو يهدد "النظام السوري" بثمن باهظ

البداية من الشأن السوري؛ قالت صحيفة الشرق الأوسط: "وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهديدات مباشرة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ولحركة (حماس) على خلفية إطلاق صواريخ من سوريا ولبنان على شمال إسرائيل. وبعدما أشار إلى أن بلاده ردت على هجمات تعرضت لها في الأسبوع الأخير، قال: «إن عملياتنا هذه ما هي إلا بداية، وسيدفع النظام السوري ثمناً باهظاً في حال استمر إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل»".

وجاءت أقوال نتنياهو في مؤتمر صحافي، عقده مساء الاثنين، إثر انتقادات واسعة لسياسة حكومته إزاء (الفلتان الأمني). وقد حاول تبرئة حكومته من التدهور، ملقياً باللوم على المعارضة والاحتجاجات الشعبية ضد خططه الخاصة بإصلاح منظومة القضاء، قائلاً إن: "أعداءنا فهموا خطأ ما يحدث في إسرائيل. لكننا نقول لهم إن إسرائيل موحدة في مواجهة أعدائها".

وهدد نتنياهو حركة (حماس) بضرب بنيتها التحتية إذا لم توقف صواريخها وعملياتها، مؤكداً أن إسرائيل: "لن تسمح لـ(حماس) بأن ترسّخ وجودها في لبنان". واتهم نتنياهو المعارضة بالتسبب في رفع معنويات (حزب الله) وإيران عندما وقّعت الحكومة السابقة على اتفاق الغاز مع لبنان. لكنه أوضح أن حكومته ستصحح نتائج الاتفاق، من دون أن يهدد بإلغائه. وفاجأ نتنياهو مستمعيه بالإعلان عن إلغاء قرار سابق بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

في غضون ذلك، أعد مسؤولون عسكريون كبار في تل أبيب قائمة بأسماء عدد من المسؤولين الإيرانيين ومسؤولين من (حزب الله) في سوريا، الذين يديرون العمليات لتغيير توازن القوى مع إسرائيل.

المفاوضات بين السعودية والحوثيين تقترب من لحظة الحقيقة

وفي الشأن اليمني، قالت صحيفة العرب: "تسود أجواء من التفاؤل، مع اقتراب لحظة الحقيقة بشأن المفاوضات الجارية بين السعودية والحوثيين للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يهيّئ المجال لتسوية سياسية تنهي النزاع الذي طال في اليمن، وخلف أسوأ أزمة انسانية.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أن المحادثات السعودية – العمانية في صنعاء "تجعل اليمن أقرب ما يكون نحو تقدم حقيقي تجاه سلام دائم" منذ بدء الحرب.

وقال غروندبرغ، في تصريح لوكالة أسوشييتد برس: "هذه لحظة يجب اغتنامها والبناء عليها، وفرصة حقيقية لبدء عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بشكل مستدام".

وعقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان الأحد مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل إحلال السلام في اليمن.

وجاءت هذه المفاوضات في ظل أنباء عن التوصل إلى توافق مبدئي بشأن هدنة لأشهر ستتخللها مفاوضات بشأن إنهاء الصراع الذي تفجر في العام 2015، بعد سيطرة الحوثيين الموالين لإيران على العاصمة صنعاء وأنحاء واسعة في شمال اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها الحوثية، في وقت سابق أن: "مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة استقبل في صنعاء الوفدين العماني والسعودي، بحضور رئيس فريق المفاوضات (الحوثي) محمد عبدالسلام وقيادات أخرى".

وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت ستة أشهر وانتهت في 2 أكتوبر الماضي وتتبادل الحكومة الشرعية والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

ويرى مراقبون أن فرص نجاح الاتفاق تبدو واردة وبقوة، وقد يتم الإعلان عنه قبيل عيد الفطر، مشيرين إلى أن التحول المفاجئ في العلاقات بين السعودية وإيران خلق دافعا قويا لإنجاح المفاوضات.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الاثنين إن: "الأجواء مهيأة أكثر من أيّ وقت مضى لتحقيق السلام".

الولايات المتحدة تحذر السفن الإسرائيلية

وبدورها قالت صحيفة القدس العربي: "أصدرت قيادة الأسطول الأمريكي الخامس، ومقرها البحرين، تحذيراً لجميع السفن الإسرائيلية المبحرة في الخليج والمحيط الهندي من هجوم انتحاري إيراني بطائرة بدون طيار”.

واستندت المعلومات إلى أن الجناح الجوي للحرس الثوري الإيراني يستعد لاستهداف كل السفن البحرية الإسرائيلية في الخليج والمحيط، وفقاً لمواقع استخبارية أمريكية وإسرائيلية.

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) قد كشفت في تقرير نشرته، السبت الماضي، بأن إيران تستعد لشن هجمات في المنطقة.

وحتى الآن، لم تتعرض سوى السفن الإسرائيلية المملوكة بشكل غير مباشر للهجوم الإيراني.

وبحسب ما ورد، أوضح معلق سياسي مقرب من الحرس الثوري أن هجوم الطائرات المسيرة سيكون ردا على ضربات جوية وصاروخية إسرائيلية على القوات الإيرانية في سوريا.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر عسكرية أمريكية يوم الأحد أن الغواصة النووية يو إس إس فلوريدا، التي تحمل 150 صاروخ كروز للهجوم الأرضي من طراز توماهوك، سيتم نشرها في البحر الأحمر.

وفي اليوم التالي، كشفت تلك المصادر عن أن حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو بوش مرت الجمعة عبر قناة السويس، ودخلت البحر الأحمر.

وأشار المواقع الاستخبارية إلى أن التحركات في المنطقة بدأت بعد مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالنت، حيث أعلن البنتاغون بعد ذلك عن نشر سرب من الطائرات الهجومية من طراز A10 كإجراء احترازي ضد إيران ثم تم نصح السفن الإسرائيلي بإسكات أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.

(ي ح)