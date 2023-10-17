صحف عربية: إسرائيل لا تريد وقف القتال وأردوغان يتخلى عن نصرة فلسطين

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى آخر التطورات المتعلقة بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى التحذيرات من حرب إقليمية، إلى جانب الموقف التركي من هذه التطورات.

إسرائيل مصممة على الحرب

البداية من التطورات الأخيرة المتعلقة بالتصعيد بين حماس وإٍسرائيل، وفي هذا أشارت صحيفة الجمهورية اللبنانية إلى أن إسرائيل لا تبدو في وارد وقف الحرب في غزة قبل استنفاد أهدافها. وفي اعتقاد بنيامين نتنياهو وأركانه، أنّ ما يتلقّونه من دعم غربي غير المسبوق سيمنحهم فرصة (تاريخية) لتصفية القضية الفلسطينية. ولطالما انتظر الإسرائيليون ذريعة للاستفراد بقطاع غزة وتغيير واقعه السياسي والأمني والجغرافي والديموغرافي، باعتباره الحلقة الأخيرة من المخطّط القديم، المرسوم لتصفية القضية الفلسطينية.

تحذيرات من حرب إقليمية

وبدورها أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أنه وفي وقت بُذِلت جهودٌ وأُجرِيت اتصالاتٌ على مستوى المنطقة والعالم، بدت كفة التصعيد راجحة أمس. وبينما تحدثت مصادر إسرائيلية عن زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة ، حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من (حرب إقليمية)، وتأتي تحذيرات بوتين بالتزامن مع تصاعد المخاوف من أن يفتح (حزب الله) جبهة مع إسرائيل في جنوب لبنان.

أردوغان الهادئ بدلاً عن أردوغان العدواني

وبخصوص الموقف التركي من هذه التطورات، أشارت صحيفة العرب إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري اتصالات مع قادة في المنطقة بشأن وقف التصعيد في غزة، لكن بانكفاء في الموقف مقارنة بما كان يفعله في السابق من هجوم كلامي على إسرائيل ودعم لحماس، في ارتباط مباشر بتغير المصالح التركية ورهانات أردوغان، ويأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون إن أردوغان اليوم بات شبحاً لأردوغان العدواني الذي كان يقلب الدنيا انتصاراً لحماس وغزة، وإن الأمر يتعلق بتغير المصالح والحسابات والاصطفافات من قبل التصعيد الجديد في غزة.

وعلى عكس الضجيج السابق الذي كان أردوغان يثيره بانتقاده السياسات الإسرائيلية، صار خطابه الراهن هادئاً، منذ اللقاء الذي جمع بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

(ي ح)