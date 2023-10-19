صحف عربية: إدلب صداع آخر لروسيا والسيسي يرفض جر مصر للحرب مع اسرائيل

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، التصعيد في إدلب، إلى جانب تصريحات السيسي ولقاء بايدن- نتنياهو.

روسيا تواجه مصاعب في سوريا بعد تفكيك فاغنر

تصاعدت الاعتداءات التي تنفذها جماعات المرتزقة على قرى وبلدات وبعض النقاط العسكرية لحكومة دمشق في إدلب في الفترة الأخيرة، الأمر الذي سرعان ما تحول إلى صداع بالنسبة لموسكو.

ويقول نيكيتا سماجين، الخبير بالشؤون الروسية والإيرانية في الشرق الأوسط، ضمن تقرير نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إن "الموقف في سوريا يتصاعد، وهذا يحدث في ظل مواجهة روسيا مع الولايات المتحدة وتعاملها مع المشكلات المتعلقة بدمج قوات فاغنر المتبقية في القوات المسلحة الروسية بعد تفكيك فاغنر ووفاة قائدها يفغيني بريغوجين".

ويضيف سماجين أن: "احتواء الولايات المتحدة هو بالفعل جزء من مهمة القوات الروسية في سوريا، ولكن كان ذلك سابقاً من مسؤولية القوات البحرية إلى حد كبير. وتجد موسكو نفسها الآن مضطرة إلى تحويل تركيزها صوب الطيران، حيث لم تعد هناك تقريباً أي سفن روسية في البحر المتوسط. وأصبح من الصعب للغاية الاعتماد على القوات البحرية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، عندما أغلقت تركيا مضيق البوسفور أمام السفن العسكرية، مما أدى إلى عدم وصول أسطول البحر الأسود الروسي إلى سوريا".

السيسي يرفع التحدّي: لا تهجير... بأيّ ثمن

ترى صحيفة الأخبار اللبنانية أن مقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنقل الفلسطينيين من غزة إلى صحراء النقب بدلاً من سيناء، كـ "حلٍّ إلى حين انتهاء العدوان" الإسرائيلي على القطاع، وضعه كثيرون في خانة مناكفة إسرائيل، ولا سيما في ظلّ "الاتهامات" التي تكيلها الأخيرة للجانب المصري بدعم فصائل المقاومة.

وفي كلمته، رفض السيسي بصورة قاطعة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ولو بشكل مؤقّت. وفيما يبدو ردّاً على ضغوط واسعة تتعرّض لها مصر للقبول بهذه الخطّة، قال السيسي إن نقل الفلسطينيين إلى سيناء "يعني ببساطة نقل فكرة المقاومة... فكرة القتال من القطاع إلى سيناء"، مضيفاً: "نحن نرفض تصفية القضيّة الفلسطينية". وعلى رغم إلغاء القمّة الأردنية - المصرية - الأميركية، في عمّان، يَظهر أن السيسي أراد إيصال موقفه حيال مسألتَي التهجير والتوطين، إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الموجود في إسرائيل خصوصاً بعدما اعتبر أن "توطين الفلسطينيين في سيناء"، من شأنه أن يجرّ مصر إلى "حرب مع إسرائيل"، بحسب الصحيفة.

تفاصيل جديدة بشأن محادثات بايدن ونتنياهو داخل “غرفة الحرب الإسرائيلية”

من جانبها، لفتت صحيفة القدس العربي نقلاً عن موقع "أكسيوس"، إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن سمع رسالة واحدة ثابتة من جميع المسؤولين الإسرائيليين الذين التقى بهم في تل أبيب أمس، وهي أن "الحرب في غزة ستستغرق وقتًا، وستختبر دعم إسرائيل من الحلفاء".

وتأتي أهمية هذه الرسالة بالنسبة لإسرائيل لأن أحد أكبر مخاوف إسرائيل هو الحفاظ على الدعم الغربي- وخاصة من الولايات المتحدة.

وترى الصحفية أن "بايدن يشعر بالقلق بشكل خاص من أن حزب الله المدعوم من إيران سيقرر الانضمام إلى الحرب، مما يزيد من احتمالات نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، حيث سأل خلال اجتماعه، عن التوتر المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني على الحدود بين إسرائيل ولبنان".

(د ع)