صحف عربية: فشل دمشق يخلق صراعات جديدة في سوريا

تطرّقت الصحف العربية الصادرة، صباح اليوم، إلى المشاكل الاقتصادية السورية، بالإضافة إلى الموقف الأميركي من التصعيد في غزة والحراك المكثف لها في الشرق الأوسط.

مشاكل سوريا الاقتصادية تخلق صراعات جديدة

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق، رأت صحيفة العرب أن إعلان حكومة دمشق في وقت سابق عن سيطرتها على الوضع واسترجاع مساحات كبيرة من الأراضي، لم ينهِ الاحتجاجات والصراعات في البلاد، وأرجعت السبب وراء ذلك إلى عجز حكومة دمشق عن تقديم حلول اقتصادية للأزمة العميقة في البلاد، وتطرقت على سبيل المثال إلى الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية في السويداء.

تساؤلات أميركية حول خطة إسرائيل لما بعد الاجتياح البري لقطاع غزة

وبخصوص الوضع الفلسطيني، أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أنه ورغم الدعم الأميركي الصارم لإسرائيل، والذي كرره الرئيس بايدن في عدة مناسبات، فإن الإدارة الأميركية تشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة للغزو البري الوشيك لقطاع غزة، وحجم الخسائر المدنية المحتملة، خصوصاً وأن ثمة تساؤلات أميركية حول خطة إسرائيل لما بعد الغزو البري. وتتخوف واشنطن من توسع نطاق الحرب مع تهديدات "حزب الله" اللبناني الذي يضع إصبعه على الزناد ليطلق النار إذا لم توقف إسرائيل هجماتها ضد غزة.

حراك أميركي مكثف في الشرق الأوسط

وبخصوص الحراك الأميركي في الشرق الأوسط، قالت شبكة الحرة إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية قيام الرئيس الأميركي، جو بايدن، بزيارة إلى إسرائيل في وقت قريب بدعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وستأتي زيارة بايدن، التي تظهر الدعم لأكبر حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في أعقاب زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الموجود في المنطقة في الوقت الراهن.

(ي ح)