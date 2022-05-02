وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى كشف دمشق لوصول توريدات نفطية من "دول صديقة" وقصف صاروخي يطال خزاناً نفطياً في هولير، إلى جانب الشأن السوداني.

دمشق تكشف عن بدء وصول توريدات نفطية من دول صديقة

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "كشف وزير النفط في دمشق بسام طعمة، عن قرب وصول توريدات جديدة من النفط الخام. وتعهد في تصريحات للإعلام المحلي بقرب انفراج أزمة البنزين، مع التأكيد على أن "انتهاء الأزمة كلياً مرهون بتواتر وصول شحنات النفط إلى سوريا"، وقال إنه "ما تعمل عليه الحكومة السورية بالتعاون مع الدول الصديقة".

طعمة الذي لم يذكر أسماء الدول الصديقة التي ستورد النفط إلى سوريا، قال إنه تم استئناف توزيع مادة بنزين أوكتان 95، وبدء تعزيز البنزين العادي أوكتان 90 اعتباراً من أمس الأحد لجميع المحافظات بزيادة 620 ألف لتر على ما يوزع حالياً.

واعتبر الوزير أن هذه الكميات من شأنها تخفيف حدة الأزمة على محطات الوقود تدريجياً، على أمل أن تنتهي الأزمة بشكل كامل خلال أسابيع معدودة مع وصول توريدات جديدة من النفط الخام إلى مصفاتي بانياس وحمص، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.

ومنذ نهاية شهر آذار/ مارس الماضي عادت أزمة البنزين لتتصاعد مع إغلاق محطات الأوكتان 95 في دمشق لعدم توفره، فيما عادت طوابير السيارات لتمتد أمام محطات الوقود ولساعات طويلة.

يشار إلى أنه منذ منتصف شهر مارس توقفت توريدات النفط من إيران بعد فرض شروط جديدة لتسديد قيمة التوريدات بالدفع الكاش، وفق ما قاله رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، الأسبوع الماضي، في لقاء مع اتحاد العمال بدمشق بأن "العقوبات كذبة، والحقيقة لا توجد أموال لاستيراد النفط، والجميع يطلب كاش بمن فيهم الإيرانيون".

ويشير خبراء إلى أن مخزون النفط في سوريا شارف على النفاد، فيما سبق وكشف عرنوس عن وجود 50 مليون لتر بنزين و33 مليون لتر مازوت.

وألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها الثقيلة على الوضع الاقتصادي في سوريا، من حيث تأثر التوريدات الروسية والإيرانية إلى سوريا بالعقوبات الغربية والأميركية.

وأفادت تقارير إعلامية عربية بطلب الحكومة بدمشق من دول عربية مدها بالنفط عبر السماح للقطاع الخاص في سوريا باستيراد النفط والقمح ليتسنى للدول الموردة الالتفاف على العقوبات".

اندلاع النيران بخزان نفطي في العراق جراء قصف صاروخي

في الشأن العراقي، قالت صحيفة البيان: "اندلع حريق بخزان نفطي في العراق جراء قصف صاروخي.

وأفاد بيان عراقي، مساء أمس، أن مصفاة لتكرير النفط الخام في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان تعرضت لقصف بالصواريخ، تسبب في اندلاع النيران في أحد الخزانات النفطية.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن العصابات الارهابية أقدمت على استهداف مصفاة شركة كار لتكرير النفط بالصواريخ في منطقة كور كوسك في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، ما أدى إلى إصابة أحد الخزانات الرئيسة للمصفى ونشوب حريق بداخله.

وذكر البيان أنه "تمت السيطرة على هذا الحريق من قبل الجهات المختصة، فيما سقط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفاة، دون أن تكون هناك خسائر بشرية".

وأوضح "أن هذا العمل الجبان الغاية منه التأثير في إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديداً".

وأضاف "أن قوة أمنية شرعت بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الإطلاق وعثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى، حيث تم التعامل مع الصواريخ وإبطال مفعولها".

وتعهد البيان بأن "قواتنا الأمنية تؤكد أن عصابات الإرهاب والجريمة ستتم ملاحقتها والقضاء عليها".

السودان.. مطالبات باستثناء حزب البشير من الحوار الوطني

في الشأن السوداني، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "أكد حزب «الأمة القومي» في السودان أنه ينبغي أن يقتصر حضور الملتقى التحضيري للحوار الوطني الذي دعت له الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيجاد» على القوى السياسية المشاركة في الوثيقة الدستورية وقوى الثورة، واستثناء حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً ومشاركيه حتى سقوطه، وأن يلتزم الملتقى المقرر انطلاقه في العاشر من الشهر الجاري بغاية واضحة وهي العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي، عبر تحقيق حكم مدني متفق عليه يحقق طموحات الشعب السوداني وينفذ شعارات الثورة وينجز مهام الفترة الانتقالية وصولاً للتحول الديمقراطي الكامل.

وطالب الحزب الجميع بإدراك الخطر المتربص بالمصير الوطني والعمل لتلافي تمزق السودان وانزلاقه للفوضى الشاملة".

(د ع)