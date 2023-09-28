صحف عربية: دمشق تفشل في كبح جماح الأسعار والحوثيون يرغبون بأسلمة الدولة

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في مناطق حكومة دمشق، بالإضافة إلى الوضع اليمني، إلى جانب التصعيد في غزة.

دمشق تفشل في كبح الأسعار

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق قللت صحيفة الشرق الأوسط من أهمية قرار حكومة دمشق بإزالة الحواجز العسكرية من الطرقات الرئيسة وأشارت إلى أنه استمر، وبخلاف توقعات مصادر مطلعة في سوريا أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في عموم الأسعار بنسب كبيرة، الأسعار في دمشق بشكل كبير، ما تسبّب في تعميق المعاناة المعيشية لأغلبية المواطنين.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل سياسة الحكومة الاقتصادية العاجزة عن كبح ارتفاع الأسعار واتساع الفجوة بين الدخل والإنفاق، على شكل أشبه بـ«تسونامي» عنيف، أدى إلى تفاقم الانهيار في الوضع المعيشي لفئات واسعة من السوريين الذين يعيش نحو 90 في المائة منهم تحت خط الفقر.

الحوثيون يتحدثون عن تغيير جذري

وفي الشأن اليمني، أشارت صحيفة العرب إلى أن الحوثيين يستعدون لترتيبات ما بعد الحرب بعد أن لاحت بوادر على إمكانية إرساء سلام في البلد بفعل التغيّرات الجذرية التي طرأت على الموقف السعودي، ورأت الصحيفة أنه وعلى الرغم ممّا أعلن من تغييرات مرتقبة لم يرتقِ إلى التغيير الجذري للنظام المتّبع في البلاد منذ تأسيس الجمهورية اليمنية على أنقاض نظام الإمامة، إلا أنّه حمل بوادر أسلمة المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة القضاء.

بوادر تصعيد في غزة

وفي الشأن الفلسطيني، أشارت صحيفة القدس العربي إلى أن الأوضاع على جبهة قطاع غزة تتجه نحو التصعيد العسكري، بعد فشل جولة وساطة قام بها المبعوث الأممي تور وينسلاند، لإنهاء التوتر الميداني على الحدود، وتزامن ذلك مع ما شهدته الحدود الشرقية لقطاع غزة من تظاهرات شعبية حامية الوطيس، تمثلت بنزول شبان غاضبين إلى مناطق قريبة من السياج الفاصل، حيث أشعلوا هناك النار في إطارات السيارات وفجّروا عبوات صوتية قرب النقاط العسكرية، كما أطلقوا بالونات حارقة نحو المستوطنات القريبة، تسببت في حدوث حريق في أحد أحراش النقب.

(ي ح)