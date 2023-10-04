صحف عربية: دمشق أدارت ظهرها للانفتاح العربي وخلافات تؤخر زيارة أردوغان إلى العراق

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم إلى ملف الانفتاح العربي على دمشق، بالإضافة إلى الوضع العراقي، إلى جانب زيارة أروغان المقبلة إلى العراق.

دمشق تقترب من تونس وتدير ظهرها للانفتاح العربي

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن استدارة دمشق نحو تونس لتفعيل العلاقات معها، تزامنت مع أنباء عن تجميد عمل اللجنة الوزارية العربية الخاصة بإعادة العلاقات مع دمشق؛ لعدم تقديم دمشق أياً من متطلبات تنفيذ خريطة الطريق العربية، والتي تتضمن ثلاثة ملفات رئيسية على دمشق أن تحقق تقدماً فيها، شرطاً لإعادة العلاقات العربية معها، وهي ملف تفكيك شبكات تصنيع وتجارة المخدرات التي تهدد دول الجوار، وملف عودة اللاجئين، وملف الحوار مع المعارضة للتوصل إلى مَخرج للأزمة في سوريا.

سجال بين العبادي والحلبوسي يتطور إلى "مواجهة" سنية - شيعية

وفي الشأن العراقي، أشارت صحيفة العرب إلى تطوّر التلاسن الحادّ بين رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي وبعض قيادات حزب رئيس البرلمان محمّد الحلبوسي إلى تهديدات باللجوء إلى القضاء بسبب اتهامات وجهها كل طرف إلى الآخر.

واعتبر مراقبون أنّ إثارة هذه المعركة الكلامية حول مسألة مثيرة لمشاعر شرائح واسعة من العراقيين لا تخلو من دوافع سياسية لكلا الطرفين خصوصاً وأنّها تأتي في مرحلة انتظار الانتخابات المحلية التي افتتحت قوى سياسية لها حملات مبكرة استعدادا للمشاركة فيها، بمن في ذلك الحلبوسي زعيم حزب تقدّم الذي يواجه منافسة شرسة في مناطق السنّة.

خلافات تأخر زيارة أردوغان إلى العراق

صحيفة العرب الجديد تطرقت إلى زيارة أردوغان المرتقبة إلى العراق، وأشارت اعتماداً على تصريحات مسؤولين عراقيين إلى أن الزيارة تأخرت بسبب خلافات ووجود ملفات شائكة لم يتم التوافق عليها حتى الآن.

(ي ح)