صحف عربية: ضغوط متزايدة من حكومة دمشق على السويداء وزيارة سعودية مهمة إلى رام الله

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم إلى الوضع في السويداء السورية، بالإضافة إلى الوضع السوداني، إلى جانب الحراك السعودي.

ضغوط على أهالي السويداء

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن السويداء السورية شهدت في اليوم الـ35 للاحتجاجات ضغوط من قبل حكومة دمشق تمثلت بانقطاع الكهرباء عن كافة المدينة وضواحيها بالإضافة إلى حدوث نوع من التوترات الأمنية.

وأوضحت الصحيفة أنه وفي حين تتجاهل الحكومة في دمشق مطالب المحتجين في السويداء، أعلنت الأحد انقطاع الكهرباء عن كامل محافظة السويداء لعطل في خط التغذية الكهربائية في جنوب سوريا، كما شهدت مدينة السويداء توترات لا تزال في حدها الأدنى؛ إذ لم تتضح أبعادها بعد. حيث ألقى مجهولون قنبلة يدوية فجر الأحد قريباً من مشفى المزرعة بمدينة السويداء. إلا إن المصادر رجحت أن تكون تلك التوترات محاولة من الأجهزة الأمنية لبث الرعب والفوضى بين أبناء المدينة المنتفضة. وقالت: «الأجهزة الأمنية تسعى جاهدة لفض الحراك الشعبي بوسائل استخباراتية من خلال بث الفتن والذعر، وزعزعة الصفوف، والتضييق المعيشي على الأهالي، كزيادة ساعات قطع الكهرباء، واستدعاء كل من يتواصل مع المحتجين في السويداء من خارج المحافظة للتحقيق، وغيرها من أساليب».

رسالة من البرهان إلى الولايات المتحدة

وفي الشأن السوداني، أشارت صحيفة العرب إلى أن تفكير قائد الجيش السوداني البرهان في اللجوء إلى كييف من خلال لقاء زيلينسكي في جوهره رسالة سياسية مهمة، فالهدف هو الإيحاء بأن البرهان على استعداد لأن يصبح رجل الغرب، والولايات المتحدة تحديدا، في المنطقة إذا تمكن من الصمود عسكريا، مقابل أن يتلقى دعما في معركته الراهنة يساعده في تحقيق الانتصار على قوات الدعم السريع.

وفد سعودي إلى رام الله

وبخصوص الحراك السعودي، نقلت الحرة عن مسؤول فلسطيني قوله ، إنه من المقرر أن يزور وفد سعودي، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله هذا الأسبوع، وربطت الصحيفة ذلك بالمساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والمملكة الخليجية. وأضاف المسؤول الذي لم تفصح وكالة رويترز عن هويته، أن الوفد "سيرأسه المبعوث السعودي غير المقيم لدى السلطة الفلسطينية، نايف السديري"، الذي عُين الشهر الماضي.

(ي ح)