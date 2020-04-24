صحف عربية: ضامنو آستانا يجتمعون بعد بروز الخلافات والكاظمي اختار نصف حكومته

تطرقت الصحف العربية، اليوم، إلى الوضع السوري, بالإضافة إلى أزمة تشكيل الحكومة العراقية, وإلى التدخل التركي في ليبيا.

الشرق الأوسط: «مجموعة آستانا» تحضّر لقمة ثلاثية افتراضية

تناولت الصحف العربية الصادرة، صباح اليوم، في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها اجتماعات آستانا, وفي هذا السياق قالت صحيفة الشرق الأوسط "أسفرت محادثات وزراء خارجية روسيا وتركيا وطهران عن التوصل إلى اتفاق لدفع ترتيبات عقد قمة افتراضية لرؤساء مجموعة آستانا تبحث الخطوات المقبلة في سوريا على صعيدي تطورات الوضع الميداني والسياسي وعمل اللجنة الدستورية المؤجل حالياً بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وبدا أن النتيجة الأهم للاجتماع الوزاري الذي عُقد الأربعاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، هو الاتفاق على إطلاق العمل المشترك لعقد القمة، التي كان من المفترض أن تنعقد في طهران الشهر الماضي، وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب ظروف تفشي الوباء، وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية أن مواعيد القمة الجديدة لرؤساء روسيا وتركيا وإيران حول سوريا، «سوف تحدد في وقت لاحق».

وعلى الرغم من أن إشارات دلت على وجود رغبة مشتركة في أن تكون القمة عادية وليس عبر الإنترنت، وأن تنعقد في مكانها المحدد في طهران، وفقا لمصادر أبلغت بذلك صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»، لكن أوساطا روسية رجحت أن يكون الحديث يجري عن تسريع الخطوات وإجراء اللقاء عبر شبكة إلكترونية نظراً إلى احتمال أن يطول أمد انتظار انحسار الفيروس وتداعياته الثقيلة في البلدان الثلاثة، ولفتت مصادر إلى أن الميل نحو تسريع عقد القمة سببه الرئيسي ضرورات المحافظة على التنسيق في إطار محور آستانا في ظل عودة تباينات بين أعضائه إلى البروز للعلن.

العرب: الكاظمي يعيد تدوير وجوه مستهلكة حفاظاً على مصالح الأحزاب

وفي الشأن العراقي قالت صحيفة العرب "كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي أتم اختيار أعضاء أكثر من نصف كابينته الوزارية، في انتظار عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة في جلسة برلمانية خاصة يمكن أن تنعقد في أي لحظة خلال الأيام القليلة القادمة.

وتسرّبت إلى وسائل الإعلام أسماء عدد من المرشحين لشغل مناصب وزارية في حكومة الكاظمي، وقالت المصادر إن الأسماء عرضت خلال جلسة مباحثات للقوى الشيعية، بانتظار جلسات أخرى سيتم عقدها لحسم الأمر بشأن عدد من المرشحين، قبل الذهاب إلى جلسة البرلمان لمنح الثقة التي قد تعقد منتصف الأسبوع القادم.

وضمت قائمة الأسماء المسربة خليطاً من الوجوه السياسية القديمة مثل الكردي فؤاد حسين المرشح للبقاء على رأس حقيبة المالية التي يشغلها الآن، والشيعي إبراهيم بحر العلوم المرشح لحقيبة التعليم العالي، وجبار لعيبي وهو وزير سابق للنفط مرشح الآن للحقيبة نفسها، ومحمد شياع السوداني الذي كان وزيراً للعمل في الحكومة السابقة ومرشح لنفس المنصب في الحكومة الجديدة، ورئيس جامعة الأنبار خالد بتال المرشح لحقيبة التخطيط، ومزاحم الخياط رئيس جامعة نينوى المرشح لحقيبة التربية، وعلاء حسين المرشح لحقيبة النقل، وريزان محمد المرشحة لوزارة البلديات.

لكن اللافت، أن القائمة ضمت على الأقل ثلاثة مرشحين مؤيدين لحركة الاحتجاج التي اندلعت في البلاد مطلع أكتوبر من العام الماضي والمستمرة حتى الآن، وهم هشام داود المرشح لحقيبة الثقافة وحارث حسن المرشح لحقيبة الخارجية وكاظم السهلاني المرشح لحقيبة الشؤون الاجتماعية.

ووفقاً لمصادر مطلعة على سير المفاوضات فإن قائمة الترشيحات ليست نهائية حتى الآن، لاسيما بعد الاتفاق على تأجيل النظر في أسماء المرشحين لخمس من الحقائب الأخرى، أبرزها الدفاع والداخلية.

ويفترض أن تقع حقيبة الدفاع ضمن حصة المكون السني فيما تذهب الداخلية إلى الشيعة، وفقاً لنظام المحاصصة الطائفية المتبع في العراق.

وتؤكد المصادر أن الخلافات مستحكمة بشأن حقيبتي الدفاع والداخلية، فبينما يرى الكاظمي أنهما من استحقاقه الشخصي، ما يتطلب ترك الحرية له في اختيار المرشحين لهما، تصر الأحزاب السنية والشيعية على أن الوزارتين يجب أن تحسما طائفياً وليس وفقاً لرغبة المكلف.

البيان: الفشل يدفع تركيا لاختلاق الأكاذيب في ليبيا

وفي الشأن التركي قالت صحيفة البيان "أكّد الجيش الوطني الليبي، أن النظام التركي وحكومة الوفاق، يحاولان وبعد فشلهما الكبير في ليبيا، بثّ شائعات مفادها استخدام الجيش الوطني الليبي الغازات السامة في محور صلاح الدين، مطالباً بإجراء تحقيق دولي لكشف ادعاءات تركيا، في وقت حقق الجيش انتصارات كبيرة في جبهات القتال، بشن هجوم كاسح على تمركزات الميليشيات والمرتزقة الأتراك في محور القارابولي أسفر عن السيطرة على عدد من المناطق، ونجح في تدمير أربع آليات".

وقال الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن النظام التركي يحاول بثّ شائعات مفادها استخدام الجيش الوطني الليبي للغازات السامة في محور صلاح الدين، لإقناع الرأي العام بالسماح لاستخدامها الطائرات التركية المقاتلة بعد فشل طائراتها المُسيّرة، مطالباً بإجراء تحقيق دولي لكشف ادعاءات تركيا.

(ي ح)