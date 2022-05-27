صحف عربية: باشاغا يقر بفشله في دخول طرابلس وتطلعات أممية بتمديد الهدنة اليمنية

وتطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم، إلى اتخاذ حكومة باشاغا من مدينة سرت الليبية مقراً لها، والهدنة اليمنية إلى جانب الانتخابات اللبنانية.

باشاغا يقر بفشله: نلوم أنفسنا على دخول طرابلس في ظروف غير مواتية

في الشأن الليبي، قالت صحيفة العرب: "أقر رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بفشله في دخول العاصمة طرابلس، الأمر الذي جعله يتخذ من مدينة سرت التي تربط شرق البلاد بغربها مقراً لحكومته.

وقال باشاغا في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” إنه لا توجد خطط فورية الآن لعمل حكومته من طرابلس، وذلك إثر محاولتين فاشلتين لدخول العاصمة أفضت الثانية منهما إلى اشتباكات بين الميليشيات.

وكشف أنه دخل طرابلس في سيارة مدنية وأن المرافقين له كانوا غير مسلحين. وقتل شاب خلال الحادث. وعرفه باشاغا بأنه أحمد الأشهب، واصفاً إياه بالداعم له الذي كان يدافع عنه من الميليشيات.

وقال باشاغا “نحن نلوم أنفسنا لدخولنا المدينة. قلت إنني لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100 في المائة”، متهماً رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي بأنه كان جزءاً من محاولة مهاجمته بعد دخوله طرابلس.

وشكك باشاغا في قدرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة على توحيد ليبيا وتنظيم الانتخابات التي تعثر إنجازها في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية لا يحظى بما يكفي من الولاء خارج طرابلس، قائلاً “لن يتمكن من إجراء الانتخابات إلا في طرابلس”، مضيفاً أن حكومته تبحث إجراء انتخابات على مستوى البلاد في غضون 14 شهراً.

وتفاقمت الأزمة السياسية في ليبيا في الأشهر الماضية عقب تكليف البرلمان لباشاغا، الذي شغل منصب وزير للداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج، لكن الدبيبة رفض تسليم السلطة إلى باشاغا.

ومع احتدام المواجهة بين باشاغا والدبيبة لجأ زعماء القبائل في جنوب وشرق البلاد، وهي مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى إغلاق موانئ وحقول النفط مطالبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بتسليم السلطة.

غير أن باشاغا قال إنه لم يكن وراء وقف إنتاج النفط، لكن القبائل المحلية قررت تولي زمام الأمور بنفسها وعدم الرغبة في تمويل حكومة الدبيبة".

غزل أممي بالهدنة اليمنية وحض أميركي على فتح معابر تعز

في الشأن اليمني، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "عدد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ فوائد «هدنة الشهرين»، متطلعاً إلى تمديدها، بعد انتهائها في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل، بالتزامن مع حض أميركي على التفاوض «بحسن نية»، حول فتح طرقات تعز ومعابرها.

ورحب المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، باجتماع رعته الأمم المتحدة في عمّان، وانطلق، أول من أمس (الأربعاء)، حول المحافظة المحاصرة من قبل الحوثيين منذ سبعة أعوام، التي تُعدّ ثالث أكبر مدينة يمنية من حيث عدد السكان.

وقال بيان صادر عن ليندركينغ: «ترحّب الولايات المتحدة بالاجتماع (...) الذي ضم ممثلين للحوثيين والحكومة اليمنية». ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن المبعوث الأميركي قوله: «نأمل أن تكون هذه بداية حوار بنّاء بين الأطراف، ما يؤدي إلى تحسين حرية الحركة، ويحدد الحلول الوسط الأخرى التي يمكن أن تقدمها الأطراف لجلب مزيد من الراحة الملموسة للشعب اليمني».

أما تصريحات المبعوث الأممي، فجاءت عبر بيان وزعه مكتبه، مع بدء النقاشات بين الطرفين للتوصل إلى صيغة لفك الحصار عن تعز، وفتح الطرق الحيوية بين مناطق التماس.

وأورد غروندبرغ في بيانه أن «فتح الطرق في تعز وغيرها من المناطق يعد عنصراً جوهرياً من الهدنة؛ إذ سيسمح ذلك بلمّ شمل الأسر التي فرقتها جبهات النزاع، وللأطفال أن يذهبوا إلى المدارس، وللمدنيين أن يصلوا إلى أماكن عملهم والمستشفيات، ولاستعادة حركة التجارة الحيوية».

كما دعا «الأطراف للتفاوض بحسن نية للتوصل بشكل عاجل إلى اتفاق يُسَهِّل حرية التنقل ويؤدي إلى تحسين ظروف المدنيين».

وقال مصدر يمني لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين يريدون الخوض في مزيد من التفاصيل الأخرى لإطالة أمد فتح الطرقات في تعز، رغم أنها واحدة من بنود الهدنة، ورأينا كيف سارت البنود الأخرى بسلاسة، خصوصاً تلك التي تصب في مصلحة الحوثيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

لبنان.. انتخاب رئيس مجلس النواب الثلاثاء

في الشأن اللبناني، قالت صحيفة البيان: "دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، إلى عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب.

يذكر أن مجلس النواب يجتمع بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه، وذلك في مهلة أقصاها 15 يوماً من بدء ولايته.

وتتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين. وأجريت في 15 أيار/ مايو الجاري عملية اقتراع اللبنانيين المقيمين لانتخاب 128 نائباً يمثلون اللبنانيين لمدة أربع سنوات في البرلمان اللبناني.

وأمس، أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اوشا راو - موناري أن الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة بدعم الحكومة اللبنانية لتحقيق التنمية المستدامة والإصلاحات الإنمائية المطلوبة".

(د ع)