صحف عربية: أيدٍ تركية تعمل على تأجيج الأوضاع بين عشائر سوريا وقسد

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، المعارك التي تشهدها دير الزور ضد مرتزقة تركيا وداعش، إلى جانب الشأن اللبناني والباكستاني.

أيد تركية تعمل على تأجيج الأوضاع بين عشائر سوريا وقسد

البداية من صحيفة العرب، التي ذكرت أن تمدد الصراع من دير الزور شرق سوريا إلى الشمال يثبت وجود أيد تركية تعمل على تأجيج الوضع، حيث إن أنقرة هي المستفيدة رقم واحد ممّا يجري حالياً في المنطقة.

وكانت القيادة العامة لقسد صرحت في وقت سابق بأن "الاشتباكات الجارية هي مع مسلحين موالين لتركيا وعناصر تابعة لجهات أمنية للنظام"، مضيفة "على عكس ما يقال ليس هناك أي خلاف بين قسد وعشائر المنطقة ونحن على تواصل دائم معهم".

بري لحوار ببند وحيد يؤمّن انتخاب رئيس للبنان و"نقطة على السطر"

وفي الشأن اللبناني، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري يرصد ردود الفعل النيابية على دعوته للحوار لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من المراوحة التي يدور فيها.

ويتمنى بري أن تلقى دعوته، كما تقول مصادر نيابية للصحيفة "استجابة من جميع الكتل النيابية، وتحديداً من تلك التي سارعت إلى تسجيل تحفّظها على الدعوة، على الرغم من أن الحوار يبقى محصوراً بإنجاز الاستحقاق الرئاسي لقطع الطريق على من يحاول توظيفه للدخول في أمور تتجاوز إنجازه إلى المس باتفاق الطائف الذي يُفترض أن يبقى في منأى عن التجاذبات السياسية".

باكستان: 83% زيادة بالهجمات الإرهابية خلال أغسطس

من جانبها، كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية نقلاً عن تقرير لمعهد دراسات الصراع والأمن في باكستان أن "الهجمات الإرهابية ارتفعت بصورة كبيرة في أنحاء البلاد خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم تسجيل 99 هجوماً حتى الآن".

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية أن "هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 112 شخصاً وإصابة 87 آخرين، استهدفت بصورة أساسية أفراد قوات الأمن والمدنيين".

وأظهرت البيانات زيادة عدد الهجمات الإرهابية بنسبة 83% خلال الشهر الماضي مقارنة بتموز الماضي، حيث سجلت باكستان 22 هجوماً انتحارياً خلال أول 8 أشهر من عام 2023، أسفرت عن مقتل 227 شخصاً وإصابة 497 آخرين.

(د ع)