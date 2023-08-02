صحف عربية: اتصالات روسية – إيرانية مكثفة بشأن سوريا والتصعيد يزداد في الخليج

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى أجواء التوتر بين روسيا وإيران ودمشق من جهة وإيران من جهة أخرى في سوريا، بالإضافة إلى امتداد هذا التصعيد إلى الخليج، إلى جانب الأوضاع العراقية.

أجواء أميركية – روسية – إيرانية متوترة في سوريا

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق رصدت صحيفة الشرق الأوسط تنشيط موسكو ودمشق وطهران للاتصالات والتحركات الدبلوماسية على خلفية تزايد معدلات الاحتكاكات بين روسيا وأميركا في الأجواء السورية، ونقلت الصحيفة عن مصدر روسي قوله بأن التحركات التي تقوم بها موسكو على المستوى الرباعي، شهدت تسارعاً وتوقع التوصل في غضون أيام لاتفاق حول موعد ومكان انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات على المستوى الوزاري وأوضح المصدر أن الملف الأساسي المطروح على الطاولة هو دفع مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة، لكنه أضاف أن الموضوع الآخر الذي أُضيف إلى جدول المحادثات المنتظرة يتعلق بـ "الاستفزازات الأميركية المتواصلة".

صحيفة الأخبار اللبنانية بدورها أشارت إلى أنه وفيما يروّج الأميركيون لهجوم محتمل على قوات دمشق وحلفائها في البوكمال، تُظهر الاستعدادات العسكرية في البادية وشرق السويداء، ما يمكن اعتباره تحضيراً لهجوم برّي على قاعدة التنف الأميركية، ربّما يسبقه هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية، على غرار الهجوم على منشأتَي «أرامكو» في السعودية قبل سنوات.

تصعيد في الخليج

التصعيد الأميركي – الإيراني لم يقتصر على سوريا وإنما امتد إلى منطقة الخليج، إذ أشارت صحيفة عكاظ إلى أن قرار واشنطن إرسال حاملة الجنود والطائرات (بانات) إلى الخليج، وسرب من مقاتلات ستيلث (إف - 35)، وطائرات حربية أخرى يشير إلى أن علاقة واشنطن مع مع إيران آخذة في التدهور، ويأتي هذا التطور في وقت يعتقد أن إيران وصلت فيه إلى مرحلة من تخصيب اليورانيوم قريبة من الدرجة التي تتيح صنع قنبلة نووية.

ضربة قاصمة للحركة المدنية في العراق

عراقياً، رأت صحيفة العرب في إعلان حركة "الجيل الجديد" عن فك ارتباطها بحركة "امتداد"، بأنها خطوة من شأنها أن تشكل ضربة قاصمة للمراهنين على إمكانية تحقيق الحركة المدنية في العراق بعض المكاسب في الانتخابات المحلية المقبلة. ويستعد العراقيون لإجراء انتخابات لمجالس المحافظات في ديسمبر القادم، هي الأولى منذ نحو عشر سنوات، ومنذ أن تم حل المجالس السابقة في العام 2020.

(ي ح)