صحف عربية: استياء أردني من دمشق وحكومة الدبيبة أمام منعطف جديد

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى المبادرة الأردنية بشأن الملف السوري، بالإضافة إلى الوضع الليبي، إلى جانب الأزمة اللبنانية.

استياء أردني من دمشق

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق أشارت صحيفة الشرق الأوسط اعتماداً على رأي مراقبين محليين أردنيين إلى أن عودة نشاط تهريب المخدرات والأسلحة من المراقبين يدعو إلى طرح تساؤلات عن "الجدوى من استمرار الحديث الرسمي عن المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، ضمن مستوياتها الثلاثة: الأمني والإنساني والسياسي".

ورأت الصحيفة أن مقالات صحفيين محليين مقربين من دوائر صنع القرار ركزت على ضرورة إبقاء ملف الحدود ضمن نطاقيه العسكري والأمني، وهذا ما عدّته الصحيفة تعبيراً عن استياء أردني من تصرفات دمشق الرسمية، وأن "شيئاً لم يتغيّر بشكل جذري، بل إن دمشق تُعيد التموضع في المنطقة العربية، دون أن تتجاوب مع الأردن، بل وتقفز عنه عبر سماء الإقليم".

حكومة الدبيبة أمام منعطف جديد

وفي الشأن الليبي، رأت صحيفة العرب أن معركة الإطاحة برئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة اتخذت منعطفاً جديداً بعد الإعلان عن لقاء جمع بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، حيث تترقب الأوساط السياسية الليبية ردة فعل شعبية عنيفة قد تعجّل برحيل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، في حين يقلل مراقبون من أهمية ما جرى معتبرين أن تمسك الدبيبة بالسلطة لن يدفعه إلى الاستسلام بهذه السهولة وأنه سيلعب كل أوراقه للبقاء.

خريف ساخن في لبنان

لبنانياً، أشارت صحيفة الجمهورية إلى أن الطبقة السياسية في غالبيتها لا تزال تتعامل مع الوقت والتحديات بخفة واستخفاف، كما درجت أن تفعل منذ فترة بعيدة، ومع أن المرحلة شديدة الصعوبة، إلا أنه يتم تقطيعها على قاعدة كل يوم بيومه، من دون الاستناد إلى أي منهجية علمية في المقاربة.

ورأت أنه وبذرائع شتى، تمر الأشهر الثمينة، الواحد تلو الآخر، من غير أن توضع الحلول الجذرية للازمات المتراكمة، خصوصاً الاقتصادية والمالية منها، وشددت على أن البلد في حاجة ملحّة إلى خطة طوارئ تتجاوز الكيديات والنكايات، وتعتمد وسائل وأنماط غير كلاسيكية في معالجة الملفات، وإلا سيكون لبنان على موعد مع خريف ساخن مالياً واقتصادياً، خصوصاً أنّ المعروف عنه أنه فصل الضغوط والهموم.

(ي ح)