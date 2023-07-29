صحف عربية: أردوغان لن يقدّم حلاً لأزمة العراق المائية وتحديات أمام صفقة التطبيع بين إسرائيل والسعودية

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى زيارة رئيس دولة الاحتلال التركي إلى العراق، بالإضافة إلى التطبيع بين إسرائيل والسعودية، إلى جانب الوضع الليبي.

أردوغان يزور العراق على وقع أزمة مياه حادة

البداية من زيارة رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان المقبلة إلى العراق، وفي هذا السياق، رأت صحيفة الشرق الأوسط أنه وفي الوقت الذي يمكن لأردوغان أن يناقش في بغداد مع القيادات العراقية ملفات كثيرة، سيبقى الأبرز فيها هو ملف المياه، تليه قضية حزب العمال الكردستاني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي وقت يبدو أن هناك رهاناً بشأن إمكانية حسم ملف المياه بين العراق وتركيا أثناء زيارة أردوغان المرتقبة إلى بغداد، فإن هذا الملف يعود إلى عقود طويلة من الخلاف المستمر بسبب غموض القانون الدولي. وطبقاً لأوساط عراقية كثيرة، فإن هذا التفاؤل بشأن ما يمكن أن يقدّمه أردوغان من حلول لهذه الأزمة لا يستند إلى أرضية واضحة.

التطبيع بين السعودية وإسرائيل

وبخصوص ملف التطبيع بين إسرائيل والسعودية، يقول متابعون لشؤون الشرق الأوسط، حسب صحيفة العرب، إن زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً، ترتبط على الأرجح بصفقة كبرى يجري الإعداد لها منذ فترة، وتشمل مسألة التطبيع بين إسرائيل والمملكة.

ووفق الصحيفة، تضع السعودية جملة من الشروط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، من بينها إبرام اتفاقية دفاع رسمية مع الولايات المتحدة، ودعم واشنطن لبرنامج نووي سلمي للمملكة، مع تسهيل الوصول إلى أفضل أنظمة الأسلحة الأميركية.

إلا أن الصحيفة ترى في الوقت نفسه أن الإشكال يكمن في أن لواشنطن كما لتل أبيب تحفظات على هذه الشروط، لا سيما في علاقة بدعم برنامج نووي للمملكة.

بوادر تعثّر ليبي جديد

ليبياً، رأت صحيفة البيان أن العلاقة بين مجلس النواب الليبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دخلت على نحو غير مسبوق، في مواجهة مفتوحة على احتمالات عديدة، مثل قطع جسور الحوار بينهما، بعدما اعتمد المجلس «خريطة الطريق» المنبثقة من لجنة «6+6».

وأشارت الصحيفة إلى أن خلافات البعثة الأممية مع مجلس النواب ولجنة «6+6» تصب في اتجاه تأجيل مسارات الحل السياسي، لا سيما المسار الانتخابي، الذي يؤكد مجلسا «النواب» و«الدولة» أنه لن يحقق أهدافه إلا بتشكيل حكومة انتقالية مصغرة، تدير شؤون البلاد، تكون عوضاً عن الحكومتين الحاليتين في طرابلس وبنغازي.

(ي ح)