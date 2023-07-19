صحف عربية: أردوغان لن ينال مراده في الخليج والعلاقات الروسية – الإيرانية لن تتدهور

تطرقت الصحف العربية اليوم، إلى نتائج زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخليج، بالإضافة إلى مسار العلاقات الروسية – الإيرانية، إلى جانب التطرق لقرار حكومة دمشق بشـأن الزوار الإيرانيين.

هل يحقّق أردوغان أهدافه من زيارته إلى الخليج؟

ركزت الصحف ووسائل الإعلام على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخليج، وفي هذا السياق، رأت صحيفة العرب أن جولة أردوغان الخليجية أظهرت أنه تخلّى عن أحلامه الإقليمية القديمة وأن ما بات يهمه هو جلب الاستثمارات في مسعى لإنقاذ الاقتصاد الذي صار ضحية شعاراته وصراعاته الإقليمية والدولية، كما اعتبرت الصحيفة أن إهداء أردوغان سيارات تركية الصنع لقادة الدول الخليجية التي زارها بمثابة رسالة رمزية تؤشّر إلى حدوث تغيير في الدبلوماسية التركية من دبلوماسية الشعارات إلى دبلوماسية المصالح، واستشهدت الصحيفة بذلك على عدم تطرق أردوغان خلال زيارته إلى المسائل السياسية كما "أنه لم يهدد ولم يهاجم".

وعلى الرغم من ذلك، فإن صحيفة الأخبار اللبنانية نقلت عن خبراء اقتصاد أتراك قولهم إن أردوغان لن يعثر على مراده في الخليج، وسيضطرّ للعودة إلى "صندوق النقد الدولي" لاحقاً، وأن صورة تركيا الباحثة عن المال في الخليج ليست مريحة للمستثمرين، وتدفعهم إلى النزوح عنها.

العلاقة الروسية – الإيرانية تحت الاختبار

صحيفة الشرق الأوسط، تطرقت بدورها إلى طبيعة العلاقات الروسية – الإيرانية، وأشارت إلى أن طهران واصلت الضغط الدبلوماسي على حليفتها موسكو، بعد انتقاداتها الحادة لتأييد روسيا مبادرة إماراتية تقترح حل قضية الجزر الثلاث المحتلة من خلال المفاوضات الثنائية أو «محكمة العدل الدولية»، وأشارت الصحيفة إلى أن شبح التوتر يخيّم على العلاقات بين طهران وموسكو، إلا أن الصحيفة أقرت بأن الحكومة الإيرانية تصر إلى وصول التعاون بين البلدين إلى مرحلة استراتيجية حيث تتعاون الدولتان في عدة جبهات منها الحرب الأوكرانية.

تسهيلات جديدة للإيرانيين في سوريا

وفي الشأن السوري، أصدر مصرف سوريا المركزي، حسب ما نشرت شبكة الحرة، قراراً يسمح بموجبه للزوار الإيرانيين القادمين عن طريق "منظمة الحج والزيارة الإيرانية"، بتسديد أجور الإقامة في الفنادق بالليرة السورية، وكان القرار السابق يلزم النزلاء غير السوريين وغير المقيمين ومن في حكمهم بتسديد فواتير إقامتهم بالعملات الأجنبية.

(ي ح)