تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى مسار التقارب بين دمشق والاحتلال التركي، بالإضافة إلى زيارة أردوغان إلى الخليج، إلى جانب الوضع الأوكراني.

أردوغان منفتح على تلبية شروط الأسد لتطبيع العلاقات

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق، قالت صحيفة العرب: "تشير تقارير تركية إلى إمكانية توسيع “اتفاقية أضنة” بين تركيا وسوريا كحلّ يرضي طرفي الأزمة بعد ممارسة روسيا ضغوط على حليفتها دمشق، أو وضع جدول زمني لإنهاء الوجود التركي في شمال سوريا يتقدم تدريجياً بتقدم أطر المصالحة المحتملة.

ويرجّح محللون أن تمضي أنقرة في توسيع بنود اتفاق “أضنة” لعام 1998 بين الجانبين كاستجابة جزئية لشروط الأسد، وهو ما قد يسهم في تسريع المحادثات السياسية المباشرة بين الطرفين.

تسخين أميركي متواصل شرقاً | واشنطن - موسكو: المواجهة السورية أقرب

بدورها، قالت صحيفة الأخبار اللبنانية: "تتابع كل من الولايات المتحدة وروسيا، تسخين الأجواء السورية، على وقع محاولات أميركية لتحقيق خطوة ميدانية استباقية لمنع التضييق المتوقّع على حضورها العسكري في سوريا، خصوصاً مع اقتراب التوافق المحتمل بين دمشق وأنقرة، الرافضتَين للوجود الأميركي على الأراضي السورية. وإذ يأتي هذا التسخين المتواصل في ظلّ الكباش الروسي ـــ الأميركي المستمر في أوكرانيا، فهو يشيع أجواءً مشحونة يتبادل خلالها الطرفان تصريحات تصعيدية متتابعة، تدور حالياً حول الشرق السوري، استعداداً لما يُعتبر تصعيداً ثلاثياً تشارك فيه إيران، إلى جانب سوريا وروسيا".

أردوغان في جولة خليجية بحثاً عن إنقاذ تركيا من أزمتها الاقتصادية

وحول زيارة أردوغان إلى دول الخليج، قالت صحيفة العرب: "شرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولة خليجية شعارها تحصيل الدعم المالي والاستثماري الخليجي لإنقاذ تركيا من أزمتها الاقتصادية الحادة، في وقت يحاول فيه أردوغان تصويب مقاربته التقليدية في إدارة الأزمة المالية، والتي عمّقت أزمة الاقتصاد التركي، وجعلته يلجأ إلى دول الخليج لمساعدته على الخروج من الورطة.

وحول انعكاسات هذه الزيارة على الوضع السوري، أشارت الصحيفة إلى أن "أردوغان وقبل مغادرته إسطنبول للقيام بزيارة إلى السعودية وقطر والإمارات تستغرق ثلاثة أيام لمّح الرئيس التركي إلى أنه على خط المصالحة مع الرئيس السوري بشار الأسد بما يتوافق مع نهج التقارب الذي تختطه الإمارات والسعودية، حتى ولو كان هذا لا يزال محل أخذ ورد في الدوحة".

استهداف القرم و«سلاح الحبوب» يُصعّدان المواجهة في أوكرانيا

صحيفة الشرق الأوسط توقعت ازدياد حدة التصعيد في أوكرانيا، وقالت: "فيما بدا تصعيداً للمواجهة في الحرب الدائرة بأوكرانيا، استهدف هجوم بـ«مسيّرات بحرية»، جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الروسي، فجر أمس (الإثنين)، تلاه بعد ساعات، قرار روسي بتحريك «سلاح الحبوب» إذ قضى بإعلان انتهاء العمل باتفاق يفتح الباب أمام الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود، في خطوة أثارت انتقادات دولية واسعة".

ولم تنجح جهود تسارعت خلال الأيام الأخيرة في حمل موسكو على التراجع عن تحفظاتها حيال تمديد الاتفاق الذي انتهى العمل به رسمياً، أمس (الإثنين). وكانت تركيا قد نشّطت تحركاتها على هذا الصعيد، كما سعت الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تغيير الموقف الروسي عبر رسالة بعثها الأمين العام أنطونيو غوتيريش قبل أيام، إلى الرئيس فلاديمير بوتين اشتملت على ضمانات بتنفيذ الشق الروسي من الاتفاق.

(ي ح)