صحف عربية: عملية ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا مخالفة للقوانين الدولية

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم إلى ترحيل الاحتلال التركي للاجئين السوريين، بالإضافة إلى العلاقات الروسية – التركية، إلى جانب التحذيرات من حرب أهلية في السودان.

أخطاء كثيرة ومؤكدة تحيط بمسار عملية ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق، أكدت صحيفة الشرق أن عملية الترحيل القسري التي تجريها تركيا بحق اللاجئين السوريين تحيط بمسارها أخطاء كثيرة ومؤكدة، أولها أنها مخالفة للقانون الدولي الذي يمنع إعادة اللاجئ إلى مكان غير المكان الذي جاء منه، كما يمنع ترحيل اللاجئين إلى أماكن غير آمنة، والسلطات التركية تعرف أكثر من أي طرف آخر أن أغلب المرحَّلين ليسوا من الأماكن التي يرحَّلون إليها في شمال غربي سوريا، وهي تعرف أن تلك المناطق ليست آمنة، الخطأ الثاني في عمليات الترحيل، أنها لا تتم وفق القانون، وأشارت الصحيفة إلى أن الأهم في الأخطاء التي تخلفها عمليات الترحيل من آثار وتداعيات سلبية في صفوف السوريين من جهة، وفي صفوف الأتراك من جهة ثانية.

محطة اختبار جديدة أمام أردوغان

وبخصوص العلاقات التركية – الروسية، تواجه هذه العلاقة محطة اختبار جديدة ومهمة إذ وبحسب صحيفة القدس العربي فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم تركيا لتصدير موسكو الحبوب وتالياً كسر العقوبات الغربية المفروضة عليها، مبقياً على رفضه إحياء اتفاق تصدير الحبوب، وهذا ما قد يزعج الدول الغربية.

تحذيرات من حرب أهلية في السودان

سودانياً، رأت صحيفة العرب اعتماداً على رؤية قوات الدعم السريع أن الجيش السوداني يقوم بالتغطية على النشاط المريب لقيادات حزب المؤتمر المنحل في شرق السودان عبر تسليح بعض القبائل دون أخرى لإشعال حرب أهلية جديدة في الإقليم، بهدف دعم الجيش الذي تكبّد خسائر فادحة، والذي تعني خسارته ضياع حلمهم بالعودة إلى السلطة.

(ي ح)