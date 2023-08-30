صحف عربية: التظاهرات السورية قد تكون مختلفة هذه المرة وانقلاب جديد في أفريقيا

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى التظاهرات في المناطق السورية ضد حكومة دمشق، بالإضافة إلى الأزمة اللبنانية، إلى جانب الانقلاب في الغابون.

انتفاضة السوريين ضد الأسد قد تكون مختلفة هذه المرة

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق تطرقت صحيفة العرب إلى التظاهرات الشعبية ضد حكومة دمشق، ورأت أن الدعوات التي يطلقها أعضاء المجتمعات العلوية والدرزية لإسقاط النظام هي أمر غير مسبوق، ويمكن أن تشكّل تغييراً حقيقياً في قواعد اللعبة بالنسبة للمعارضة. وهو ما افتقر إليه "المعارضون" عام 2011، ما سمح للأسد بترجيح كفة الميزان لصالحه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن أن تنتهي الاضطرابات المتواصلة للأسبوع الثاني على التوالي بطريقتين: من الممكن أن تؤجج مظالم السوريين وتمتد الاحتجاجات إلى كافة أنحاء البلاد، وتتحوّل إلى حراك شعبي يهز النظام، أو كما حدث عام 2011، بأن يسحق عنف الدولة المطالب المشروعة للشعب. ويأمل السوريون من جميع الطوائف والأديان أن يكون الأمر الأول، وليس الأخير.

نشاط دبلوماسي أميركي – إيراني في لبنان

لبنانياً، أشارت صحيفة الجمهورية إلى أنه، وفي انتظار عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان الشهر المقبل، بدأت الحركة الدبلوماسية تنشط في اتجاه لبنان مجدداً، بما يوحي أنّ وتيرة الاهتمام بالأزمة اللبنانية عادت إلى الارتفاع، خصوصاً أنّ الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، أكد أمس الأول أنّ البلاد ستدخل مع شهر أيلول "مرحلة مهمة جداً زمنياً على مستوى الاستحقاق الرئاسي".

وربطت الصحيفة ذلك باستقبال لبنان اليوم، كلاً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والوسيط الأميركي في الاتفاق الذي حصل على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، وكلاهما ستلامس محادثاته بنحو أو بآخر ملف رئاسة الجمهورية، إلى جانب مواضيع أخرى لا تقلّ أهمية عنه.

انقلاب في الغابون

صحيفة الشرق الأوسط تطرقت إلى موضوع الانقلابات في أفريقيا، وأشارت إلى أن ضباطاً كبار في الجيش الغابوني أعلنوا استيلاءهم على السلطة خلال ظهورهم على قناة (غابون 24) في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة في الحكم.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن مركز الانتخابات في الغابون في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن الرئيس بونغو فاز بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 بالمائة من الأصوات وجاء ذلك بعد انتخابات عامة شهدت تأجيلات، وزعمت المعارضة بتزوير نتائجها.

(ي ح)