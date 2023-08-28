التقارب العربي مع دمشق لم ينجح وحميدتي يطرح النظام الفيدرالي

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى مسار التقارب العربي مع دمشق بالإضافة إلى التحركات الأميركية في العراق، إلى جانب الوضع في السودان.

التقارب العربي – مع دمشق لم ينجح

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق تطرقت صحيفة العرب إلى مسار التقارب العربي مع دمشق، إذ رأت الصحيفة أن نظام بشار الأسد لا يزال متوجساً من الانفتاح على محيطه الإقليمي تمهيداً لإنهاء الأزمة السورية. ولم تنجح مبادرة خطوة مقابل خطوة إلى حد الآن في دفع الأسد إلى تقديم تنازلات حقيقية تساعد في إعادة تعويم نظامه إقليمياً بدرجة أولى ثم دولياً في نهاية المطاف.

وأشارت إلى أن سوريا لا تزال تمثّل أحد أصعب التحديات في المنطقة التي لا تخلو من التعقيدات، ويتجلى هذا في تباطؤ التقدم الدبلوماسي الذي تحقق منذ عودة بشار الأسد إلى الحظيرة الإقليمية في أيار، عندما دعا الزعماء العرب حكومته إلى العودة إلى جامعة الدول العربية.

حيرة عراقية بشأن التحركات الأميركية في العراق

صحيفة الشرق الأوسط تناولت مسألة التحركات الأميركية في العراق وأشارت إلى أن حيرة شديدة تسيطر على مكاتب المسؤولين الحكوميين والحزبيين في بغداد، ذلك لأن واشنطن لا تشارك بغداد المعلومات الكافية، بينما تظهر مؤشرات ميدانية لا تنسجم مع مزاعم "الحركة الروتينية للجيش الأميركي"، وفقاً لتعبير قيادي في الإطار التنسيقي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ميدانية متقاطعة قولها إنها رصدت خلال الأسبوع الماضي نشاطين لافتين في الأنبار (غرب العراق)، إذ تصاعدت حركة طائرات الشحن العسكرية التابعة للقوات الأميركية، وهي تهبط في قاعدة عين الأسد على نحو غير مسبوق، بينما بدا أن الفصائل المسلحة المقربة من إيران، والتي تتخذ مقرات في المحافظة، اختفت فجأة دون سابق إنذار.

النظام الفيدرالي هو الأنسب للسودان

وفي الشأن السوداني، قالت صحيفة القدس العربي إن قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو «حميدتي»، طرح أمس الأحد، مبادرة للحل في السودان، في وقت تواصلت فيه المعارك، تزامناً مع وصول قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى بورتسودان. وقضت مبادرة «حميدتي» بحكم ديمقراطي مدني وجيش واحد كأساس لحل الأزمة في البلاد، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم وبيّن أن النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان، داعياً إلى وجوب الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد.

(ي ح)